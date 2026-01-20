Lia Olguţa Vasilescu strigă de la Craiova: „Nu mai faceți comparație! La Oradea e și distribuția și producția la Primărie”

Primarul din Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, a cerut bani de la Guvernul României pentru reparaţii curente şi mentenanţă la Electrocentrale Craiova. Între timp, aceasta a fost acuzată de mai multe voci că poartă singură vina pentru întreaga situaţie, prin comparaţie cu Muncipiul Oradea, unde a fost primar actualul premier, Ilie Bolojan. Numai că, spune Lia Olguţa Vasilescu, lucrurile nu suportă comparaţie.

Primarul din Craiova publică, marţi, pe pagina sa de facebook, o lămurire referitoare la finanţele care ss-au dat de la guvern pentru Oradea, cât şi pentru Craiova.

„Update: Nu mai faceți comparație între Oradea și Craiova, fiindcă la Oradea e și distribuția și producția la Primărie, iar la Craiova distribuția e la primărie și producția la guvern. Eventual comparați sumele care s-au acordat celor două orașe, că nu sunt egale si nici mai mari la Craiova și mai mici la Oradea, cum ai putea crede raportat la populație. E fix invers. Fiindcă atunci când PSD a avut premier nu a făcut diferențe între primării, după partidul primarului ales. Dacă nu credeți, verificați! Eu nu îi cer bani lui Ilie Bolojan pentru societatea primăriei Craiova, ci să își repare instalațiile la societatea guvernului Suficient de clar?”, scrie Lia Olguţa Vasilescu.

Primăriţa îi aminteşte deputatului Stefan Bucur Stoica, de la PNL, cel care i-a adus cele mai multe acuze Liei Olguţa Vasilescu cu privire la colapsul în care a ajuns termoficarea din oraş, că la Craiova nu s-au primit finanţări din fondul de rezervă aşa cum s-a întâmplat la Oradea.

„Reproșați că nu s-au făcut investiții deloc în sistemul de termoficare de către primărie. S-au făcut. Și anul acesta s-a lucrat până în noiembrie, în Rovine, iar lucrările vor fi reluate în primăvară. Avariile pe care le vedeți că au loc sunt tot la conductele primare, ale societății Electrocentrale, nu ale Termo Urban, care e doar DISTRIBUITOR de energie. E drept că noi nu am fost atât de norocoși să primim din fondul de rezervă atâția bani de la bugetul de stat câți a primit Oradea. Știți ce e fondul de rezervă? Ăla despre care spuneți că l-a aruncat Ciolacu pe prostii. Poate că aveți și dvs dreptate măcar aici!”, a mai spus primarul din Craiova.

