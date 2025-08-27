Liderii europeni merg la Chișinău „pentru a sprijini securitatea și SUVERANITATEA Moldovei”

Președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul polonez Donald Tusk sunt așteptați, miercuri, 27 august, la Chișinău, pentru o vizită de sprijin pentru Republica Moldova, care acuză Rusia de tentative de destabilizare.

La invitația Maiei Sandu, cei trei lideri vor călători la Chișinău cu ocazia celei de-a 34-a aniversări a independenței Republicii Moldovei pentru a „reafirma sprijinul lor deplin pentru securitatea, suveranitatea și parcursul european al Republicii Moldovei”.

Maia Sandu, acuze aduse Rusiei

Sandu, care a câștigat alegerile prezidențiale din noiembrie 2024 și care sprijină Ucraina, a acuzat Rusia, la sfârșitul lunii iulie, că a desfășurat o operațiune complexă și coordonată de interferență „fără precedent” pentru a atrage Republica Moldova în tabăra sa în perspectiva alegerilor legislative din 28 septembrie.

Moscova vrea „să controleze din toamnă” această țară, care se învecinează cu Uniunea Europeană (UE) și Ucraina, prin mecanisme de cumpărare de voturi și finanțare cu „criptomonede”, „100 de milioane de euro” fiind alocați în acest scop, a denunțat ea, arătând că în acest demers și rețeaua de socializare Telegram are o responsabilitate.

Maia Sandu a acuzat cele două forțe principale de opoziție că exploatează acest plan pentru a o priva de o majoritate parlamentară care ar aduce mai aproape fosta republică sovietică de integrarea în UE.

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) al Maiei Sandu se află în frunte în ceea ce privește intențiile de vot (39%) în cel mai recent sondaj de la mijlocul lunii iulie.

Macron promite sprijin

În timpul unei întâlniri cu Maia Sandu la Palatul Elysee, la 10 martie, Emmanuel Macron a denunțat „încercările din ce în ce mai lipsite de inhibiție ale Rusiei de a destabiliza Republica Moldova și instituțiile sale democratice”.

Cu acel prilej, Macron și-a exprimat dorința de „a ne consolida în continuare cooperarea pentru a crește rezistența Moldovei la interferențele străine”.

Moldova este considerată deosebit de vulnerabilă de către occidentali, de la începutul războiului din Ucraina. Frontierele sale includ Transnistria, o regiune separatistă pro-rusă, amintește AFP.

