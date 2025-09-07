Prima pagină » Actualitate » Lista neagră a opoziției. Parlamentarul AUR Mugur Mihăescu dezvăluie nepotismele de la ANCOM, ASF și ANRE

07 sept. 2025, 20:34, Actualitate
Lista neagră a opoziției. Parlamentarul AUR Mugur Mihăescu dezvăluie nepotismele de la ANCOM, ASF și ANRE

După un eșec în serie la primele trei moțiuni de cenzură dezbătute duminică, AUR a sperat să dea lovitura la ultima moțiune. Parlamentarul Mugur Mihăescu a prezentat, pe larg, în Parlament, lista persoanelor angajate la instituții de stat care ar avea legături cu oamenii puterii. 

Una dintre cele mai cunoscute figuri publice ale partidului naționalist, Mugur Mihăescu a făcut ample comentarii pe marginea listei lungi cu pilele și sinecurile celor aflați la guvernare.

Cine sunt politicienii campioni la nepotisme

„Ne-a spus domnul prim-ministru că nu avem soluții, tocmai le-ați auzit pe câteva dintre ele, pentru că suntem o țară bogată.

Poate puteam să mărim redevențele, poate puteam să impozităm, așa cum era normal, multinaționale, și atunci am fi avut bani să plătim pe domnul Chirilă Alexandru, șef al Cancelariei domnului Grindeanu, la un salariu de 18. 661 de lei; doamnei Dincă Adelina, fata fostului senator PNL Mircea Cazan, salariu 17. 388 de lei; doamna Modan Alina Gabriela, fata domnului Paul Stănescu, și fostă consilieră a domnului Grindeanu, la salariu de 17. 989 de lei.

Sigur că aveam multe soluții pe care le-am propus și poate ar fi fost bine să trimitem o delegație la summit-ul din China, de exemplu, nu să stea de vorbă cu Putin, cu Putin stă de vorbă Trump.

Poate stăteam de vorbă cu oamenii de afaceri din China, din India, din alte locuri, din Vietnam și poate mai echilibrăm puțin balanța comercială cu China, care la ora actuală este de 720 de milioane euro exporturi și importuri de 7, 5 miliarde euro”, a comentat popularul actor de comedie.

Mici averi pentru rudele liderilor coaliției

În aceeași intervenție, membrul partidului suveranist AUR a adus în discuție alte nume celebre de politicieni care le asigură copiilor venituri uriașe.

”Și atunci aveam bani să o plătim pe doamna Flutur Carmen Cristiana, fata lui domnul Gheorghe Flutur, cu salariul de 30. 066 lei, a domnului Popa Cristian Nicolae, cu salariul de 33.444 de lei. 

Ceea ce nu înțelegeți, deși vorbim pe holuri, știu că toți înțelegeți că lumea se schimbă, iar oamenii acestia se agață de o putere. Și tot ce se întâmplă în lumea asta și în România este că puterea venită de la Macron și ceilalți nu mai reprezintă viitorul acestei lumi.

Viitorul lumii ăsteia se schimbă. Oamenii ăștia vor face tot ce va sta în puterea lor să se țină agățați de funiile puterii.

Fritz, Gorghiu și Zgonea sunt pe lista neagră

Poate ne vor da din nou o ordonanță de urgență, vor înarma România până în dinți, pentru că așa, prin înarmare, putem să plătim salariile doamnei Zgonea Laura, de 19. 729 de lei, Bejenaru Ovidiu, de 28. 942 de lei, Bota Viorel Ioan, apropo fost șef de campanie a domnului Friț cu 31 104 lei.

(…) „Dar dânșii se vor ține de treaba asta pentru că trebuie să plătească salariul doamnei Chițac Silvia Gabriela fost Rotaru, consiliera Domnului Pavel Popescu, fina lui Alina Gorghiu, cu 11388 lei, Sandu Raluca, și o să îi citim pe toți și o să i dăm și la presă să se vadă cine sunt experții din aceste instituții”, a mai explicat fosta vedetă de televiziune.

