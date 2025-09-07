Prima pagină » Știri politice » Scandal la Țebea. Fotograful lui George Simion s-a urcat pe mormântul lui Avram Iancu pentru a-i face poze liderului AUR. Preot: „Ieșiți afară!”

Scandal la Țebea. Fotograful lui George Simion s-a urcat pe mormântul lui Avram Iancu pentru a-i face poze liderului AUR. Preot: „Ieșiți afară!"

07 sept. 2025, 15:24
Scandal la Țebea. Fotograful lui George Simion s-a urcat pe mormântul lui Avram Iancu pentru a-i face poze liderului AUR. Preot: „Ieșiți afară!"
Fotograful lui George Simion a „escaladat” mormântul lui Avram Iancu din Țebea, sâmbătă, 6 septembrie 2025, pentru a-i face mai multe poze liderului AUR, care era înconjurat de simpatizanți. Gestul bărbatului, însă, l-a iritat pe preotul paroh, care i-a spus în repetate rânduri să coboare de pe mormânt.

Un scandal s-a iscat în satul Țebea din comuna Baia de Criș, județul Hunedoara, la mormântul lui Avram Iancu, în cursul zilei de sâmbătă, 6 septembrie 2025. Pentru a-l surprinde în toate ipostazele pe liderul AUR, fotograful lui George Simion a „escaladat” mormântul lui Avran Iancu din Țebea. Liderul formațiunii politice Alianța pentru Unirea Românilor a venit însoțit de mai mulți simpatizanți, cu o zi înainte de tradiționalele Serbări Naționale de la Țebea.

Fotograful lui George Simion s-a urcat pe mormântul lui Avram Iancu

Gestul fotografului, însă, a stârnit indignare în comunitate. Preotul paroh a reacționat rapid, spunându-i fotografului să părăsească zona respectivă, coborând de pe mormântul lui Avram Iancu.

Dialogul între preotul paroh și fotograful liderului AUR

Preot paroh: Vă rog frumos să nu intrați acolo, ieșiți afară! Vă rog frumos să ieșiți afară! Vă rog frumos să ieșiți afară de aici!
Fotograf: Am auzit! De cinci ori îmi spui?
Pret paroh: Da! Pentru că nu aveați ce intra înăuntru!

De altfel, la mormântul lui Avram Iancu s-a aflat și senatoarea Diana Șoșoacă, alături de partidul SOS. Senatoarea și membrii partidului au depus coroane de flori.

Mormântul lui Avram Iancu este încadrat drept monument istoric de categoria A, nefiind un spațiu liber pentru exerciții de PR politic, arată Stiridinhunedoara.ro.

George Simion se află duminică, 7 septembrie 2025, la București, pentru votul moțiunilor de cenzură. Gândul.ro vă ține la curent cu cele mai importante subiecte ale zilei.

Sursă foto: capturi video stiridinhunedoara.ro / Facebook George Simion

