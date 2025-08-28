Litoralul n-a prea fost pentru toți anul acesta: bilanț amar la final de vară – un sezon estival mai slab ca oricând

Litoralul n-a prea fost pentru toți anul acesta: a fost un sezon estival mai slab ca oricând. Fără tichete de vacanță, turiștii au venit mai des în weekend și atunci s-au plâns că au găsit un litoral betonat și mai degrabă abandonat. Hotelurile au rămas cu camere goale și plajele pustii. Administratorii hotelurilor trag linie acum și calculează banii pentru renovările de anul viitor, pentru că fără investiții, viitorul sezon intră la apă.

Vara asta, pe litoralul românesc a bătut vânt de pagubă. Puținii turiști care au ajuns, totuși, la mare, au rămas cu gust amar. Și vremea a pus de multe ori bețe în roate: în această vară s-a format de patru ori fenomenul upwelling, care a dus la mal ape reci ca gheața. Când temperatura a fost însă perfectă pentru scăldat, salvamarii au arborat steagul roșu din cauza curenților puternici.

Pustii au fost și camerele de hotel. În cele peste 700 de unități de cazare, hotelierii au scăzut prețurile în vârf de sezon. de frică să nu rămână deloc fără turiști. Lipsa voucherelor a fost unul dintre motivele pentru care oamenii au renunțat la vacanță.

Bilanțul dezamăgitor îi pune pe gânduri pe hotelieri. Cu încasări slabe, nu vor mai avea bani suficienți să investească pentru sezonul următor. Fără investiții serioase, care să atragă turiști, sezonul estival de anul viitor este văzut deja de specialiști în turism drept unul catastrofal, potrivit Știrile Observator.

Autorul recomandă:

Programul „Litoralul pentru toți”. Cât va costa o noapte de cazare în stațiunile Mamaia, Eforie și Olimp, de la 1 septembrie 2025

Programul „Litoralul pentru toți” oferă prețuri REDUSE și cu 50% față de cele din plin sezon, de la 1 septembrie. Care sunt cele mai ieftine oferte