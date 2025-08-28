Programul „Litoralul pentru toți”. Cât va costa o noapte de cazare în stațiunile Mamaia, Eforie și Olimp, de la 1 septembrie 2025

Programul „Litoralul pentru toți”. Începând cu data de 1 septembrie 2025, turiștii pot accesa pachete de cazare la prețuri reduse cu până la 50%, anul acesta. Iată în articol cât a costa o noapte de cazare în stațiunile Mamaia, Eforie și Olimp, în perioada 1-30 septembrie 2025.

Programul „Litoralul pentru toți” vine cu noi oferte pentru turiști, în acest sezon. În perioada 1-30 septembrie 2025, turiștii vor putea opta pentru cazări la prețuri mai reduse față de cele practicate în ultimele luni. Vor fi prețuri cu până la 50% mai mici față de vârful sezonului.

Programul „Litoralul pentru toți”: prețul pentru o noapte de cazare în Mamaia, Olimp și Eforie

Managerii de hotel s-au pregătit, deja, pentru a-i primi pe turiști cu brațele deschise. Oana Tănase, managerul unui hotel, a spus că „pentru săptămâna viitoare s-au făcut reduceri la preţuri. Şi deja avem ocupat undeva la 60-70% din hotel”.

„În perioada următoare am pregătit pachet de minim 2 nopţi unde preţurile pornesc de la 420 de lei pe noapte pentru cameră dublă. Urmând ca pe parcursul lunii septembrie, tarifele să fie reduse cu până 50% faţă de tarifele maximale din plin sezon”, a spus Elena Tiba, manager de hotel, potrivit Observatornews.ro.

Prețuri în stațiunea Mamaia

Hotel de 2 stele – 80 de lei / noapte / persoană;

Hotel de 3 stele, cu pachet all inclusive – 237 de lei / noapte / persoană.

Prețuri în stațiunea Olimp

Hotel de 3 stele – 140 de lei / noapte / persoană

Prețuri în stațiunea Eforie Nord

Hotel de 2 stele – 80 de lei / noapte / persoană;

Hotel cu all inclusive – 237 de lei / noapte / persoană.

Autorul recomandă:

Plaje românești acoperite de gunoaie, la final de sezon. Turiștii au lăsat în urma lor ambalaje, resturi de alimente, pahare și mucuri de țigară

Top plaje și restaurante la Mediterana. La ce trebuie să te aștepți, surprize pe măsură

Pericolul de la Marea Neagră care poate produce oricând o tragedie! Salvamarii avertizează: „Te poți îneca!”

Nămolul de Techirghiol vândut pe plajele din România pentru beneficiile sale asupra sănătății nu este unul autentic. Ce conține, de fapt

Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ)