Programul „Litoralul pentru toți”. Cât va costa o noapte de cazare în stațiunile Mamaia, Eforie și Olimp, de la 1 septembrie 2025

28 aug. 2025, 12:35, Actualitate
Programul „Litoralul pentru toți”. Cât va costa o noapte de cazare în stațiunile Mamaia, Eforie și Olimp, de la 1 septembrie 2025
Programul „Litoralul pentru toți". Cât va costa o noapte de cazare în stațiunile Mamaia, Eforie și Olimp / foto: Shutterstock

Programul „Litoralul pentru toți”. Începând cu data de 1 septembrie 2025, turiștii pot accesa pachete de cazare la prețuri reduse cu până la 50%, anul acesta. Iată în articol cât a costa o noapte de cazare în stațiunile Mamaia, Eforie și Olimp, în perioada 1-30 septembrie 2025.

Programul „Litoralul pentru toți” vine cu noi oferte pentru turiști, în acest sezon. În perioada 1-30 septembrie 2025, turiștii vor putea opta pentru cazări la prețuri mai reduse față de cele practicate în ultimele luni. Vor fi prețuri cu până la 50% mai mici față de vârful sezonului.

Programul „Litoralul pentru toți”: prețul pentru o noapte de cazare în Mamaia, Olimp și Eforie

Managerii de hotel s-au pregătit, deja, pentru a-i primi pe turiști cu brațele deschise. Oana Tănase, managerul unui hotel, a spus că „pentru săptămâna viitoare s-au făcut reduceri la preţuri. Şi deja avem ocupat undeva la 60-70% din hotel”.

„În perioada următoare am pregătit pachet de minim 2 nopţi unde preţurile pornesc de la 420 de lei pe noapte pentru cameră dublă. Urmând ca pe parcursul lunii septembrie, tarifele să fie reduse cu până 50% faţă de tarifele maximale din plin sezon”, a spus Elena Tiba, manager de hotel, potrivit Observatornews.ro.

Prețuri în stațiunea Mamaia

  • Hotel de 2 stele – 80 de lei / noapte / persoană;
  • Hotel de 3 stele, cu pachet all inclusive – 237 de lei / noapte / persoană.

Prețuri în stațiunea Olimp

  • Hotel de 3 stele – 140 de lei / noapte / persoană

Prețuri în stațiunea Eforie Nord

  • Hotel de 2 stele – 80 de lei / noapte / persoană;
  • Hotel cu all inclusive – 237 de lei / noapte / persoană.

Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ)

