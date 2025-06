LIVE Rezultate Bacalaureat 2025 | Îți arătăm cum poți afla PRIMUL ce notă ai luat la BAC

LIVE Rezultate Bacalaureat 2025. Noi îți arătăm cum poți afla primul ce notă ai luat la BAC. Vineri, 20 iunie 2025, se afisează rezultatele la Bacalaureat 2025, iar Gândul ți le prezintă LIVE, în articol. Sunt emoții mari pentru absolvenții de clasa a XII-a, care află în timp real ce note au la Bacalaureat 2025. După ani de studiu, ei vor culege roadele muncii lor.

LIVE Rezultate Bacalaureat 2025 pe Gândul. Elevii au susținut examenul de BAC, în sesiunea iunie, în intervalul 10 iunie 2025-16 iunie 2025. Prima probă a examenului de Bacalaureat 2025 a început pe data de 10 iunie, cu proba la limba și literatura română. Elevii care au susținut acest examen au spus că subiectele au fost accesibile, dar și că i-a luat prin surprindere subiectul al III-lea, deoarece nu se așteptau să le pice caracterizarea de personaj. Mai departe, pe 11 iunie 2025, a fost următoarea probă, cea obligatorie a profilului, proba E.c). Pe data de 13 iunie a avut loc proba la alegere a profilului și specializării, adică proba E.d), iar ultima probă a avut loc pe data de 16 iunie 2025, cu limba și literatura maternă. Punctul culminant este, evident, vineri, pe 20 iunie, când elevii află LIVE Rezultatele la Bacalaureat 2025.

LIVE Rezultate Bacalaureat 2025. Cum poți afla primul ce notă ai luat la BAC

Pentru a afla primul ce notă ai luat la Bacalaureat 2025 trebuie să urmezi niște pași importanți. Pașii ți-i vom prezenta, pe larg, în rândurile de mai jos.

Pasul 1. Intră online pe platforma edu.ro

Primul pas în aflarea rezultatelor la BAC 2025 este să intri online pe platforma dedicată, edu.ro. Ministerul Educației a pus la dispoziție această platformă pentru ca elevii și toți cei interesați să poată afla toate noutățile.

Pasul 2. Folosește codul personal

Cum ai ajuns pe platforma edu.ro, vei fi întâmpinat de o pagină pe care va exista un câmp dedicat, în care trebuie să introduci codul primit încă de la prima probă de examen. Trebuie, de asemenea, să te asiguri că ai introdus corect acest cod, ca să eviți eventualele erori în procesul de autentificare.

Pasul 3. Află rezultatele

După autentificarea în contul personal, vei fi redirecționat către pagina cu rezultatele la Bacalaureat 2025. Aici, poți vizualiza nota pe care ai obținut-o la fiecare materie ai fost evaluat. Rezultatele la BAC 2025 sunt afișate în formatul: codul candidatului, unitatea de învățământ, județ, promoție, formă de învățământ absolvită, specializare, note obținute la fiecare probă scrisă, media, dar și mențiunile „reușit”/„respins”/„neprezentat” sau „eliminat din examne”, în funcție de situația fiecăruia.

Pasul 4. Contestă (optional) rezultatele

În cazul în care simți că nu ești mulțumit de rezultatele obținute la Bacalaureat 2025, poți să contești aceste rezultate. Ca să faci asta, trebuie să completezi un formular în care să menționezi proba sau probele la care dorești să ți se recorecteze lucrarea. De precizat este că, cererea de contestație poate să fie depusă online sau fizic la școala în care ai dat examenul de Bac 2025.

LIVE Rezultate Bacalaureat 2025. Cum depui contestație la Bac 2025

Potrivit calendarului de examen, contestațiile la Bacalaureat 2025 se depun vineri, 20 iunie 2025, dar și luni și marți, adică 23 și 24 iunie 2025. Pe data de 20 iunie, intervalul orar în care se depun contestațiile este 14:00-18:00. Iar procedura este următoarea: după ce s-au centralizat cererile de contestație, lucrările vor fi recorectate. După ce s-au corectat toate aceste lucrări, notele obținute de această dată sunt comparate cu cele inițiale.

Dacă se constată o diferență mai mare de un punct, atunci se convoacă o nouă comisie de evaluare, iar nota finală va fi dată de către această comisie. Totodată, este important de știut că elevii care depun contestație trebuie să completeze și să semneze o declarație prin care se confirm că sunt conștienți de faptul că nota dată în urma contestației poate să se modifice, fie prin creștere, fie prin scădere. Nota acordată elevului, în urma contestației, este o notă definitivă, indiferent de punctaj. Ea nu se mai poate modifica și este nota finală obținută de elevul în cauză la materia respectivă. Potrivit calendarului de Bacalaureat 2025, rezultatele finale vor fi afișate la data de 30 iunie 2025.

LIVE Rezultate Bacalaureat 2025. Sesiunea din toamnă

Elevii care nu au reușit să promoveze cu media 6 (minimum) examenul de Bacalaureat 2025 în sesiunea din iunie 2025, mai au o șansă, și anume, în sesiunea din toamnă, care se va desfășura în intervalul iulie-august 2025. Examenul de BAC 2025 are două componente, și anume, competențele lingvistice și probele scrise. Dar mai întâi, se începe cu înscrierea elevilor la cea de-a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe, în intervalul 14-21 iulie 2025.

Apoi, începe propriu-zis Bac 2025 sesiunea toamnă. În datele de 4-5 august 2025 are loc evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, proba A. În data de 5 august are loc și evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, adică proba B. În următoarea zi, pe 6 august, are loc evaluarea competențelor digitale, proba D, iar în data de 7-8 august are loc evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, adică proba C.

Și pentru că aceste probe de competență lingvistică se încheie, la Bacalaureat 2025 vor începe probele scrise, pentru sesiunea din toamnă. Astfel că, prima probă scrisă, cea de limbă și literatură română, E.a0, va avea loc pe data de 11 august 2025. A doua zi, pe 12 august, va avea loc proba obligatorie a profilului, proba E. c). În data de 13 august 2025 va avea loc proba la alegerea profilului și specializării, adică proba E.d), iar ultima probă scrisă la sesiunea din toamnă Bac 2025 va fi pe 14 august 2025, la limba maternă.

Rezultate Bacalaureat 2025 sesiunea din toamnă

Potrivit calendarului de Bacalaureat 2025, rezultatele la sesiunea din toamnă se vor afișa la data de 18 august 2025. Tot atunci se depun și contestațiile, la fel și în zilele de 19 și 20 august, urmând ca la data de 26 august să se afișeze rezultatele finale.

Așadar, până la sesiunea din toamnă, elevii așteaptă LIVE rezultate Bacalaureat 2025 pe Gândul și pe platforma Edu.ro.

CITEȘTE ȘI: