Liviu DRAGNEA, după înmormântarea lui Ion Iliescu: Nicio altă figură politică nu a cutremurat la fel de tare societatea

Dragnea a lipsit de la ceremonia de înmormântare a fostului președinte, dar a transmis un mesaj pe Facebook, joi, după înmormântare.

„Atunci când un om dispare fizic, semenii lui sunt datori să-l regrete măcar o clipă, indiferent de prejudecăți și de taberele politice. Ion Iliescu a fost o figură proeminentă a politicii românești. Un om care a influențat soarta României în momentele grele în care democrația încerca să se nască din ruinele comunismului și dintr-o revoluție care e încă dezbătută. Nicio altă figură politică nu a cutremurat la fel de tare societatea și morala în acei ani de după căderea comunismului”, spune fostul lider PSD.

Dragnea precizează că Iliescu a fost de patru ori în fruntea statului, de trei ori prin alegeri, „contribuind la evoluția noastră către destinul nord-atlantic. Meritele și defectele lui rămân de acum în seama istoriei. Ion Iliescu a fost părintele politic și spiritual al PSD, un partid pe care l-a înființat, l-a condus și l-a ajutat să evolueze. PSD îi datorează multe, iar eu, ca fost președinte al acestui partid, îi sunt recunoscător pentru ceea ce a construit. Drum bun în istorie, domnule președinte! Condoleanțe familiei și celor apropiați!”.

