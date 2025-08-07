Prima pagină » EXCLUSIV » Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu, după înmormântare. Oamenii își fac selfie cu crucea fostului președinte

Ion Iliescu a fost înmormântat astăzi, 7 august 2025, la Cimitirul Ghencea III, în prezența familiei și a prietenilor. Avem primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu, după înmormântare. Din câte se poate vedea pe imaginile video, oamenii își fac selfie cu crucea fostului președinte.

Este zi de doliu național, joi, în România. Ion Iliescu, primul președinte liber ales după căderea regimului comunist, a fost condus astăzi pe ultimul drum. Oficialități de rang înalt, printre care miniștri ai PSD, premierul României, Ilie Bolojan, dar și foști șefi de stat au mers la Palatul Cotroceni, acolo unde au avut loc ceremoniile de înmormântare.

Dacă la Palatul Cotroceni, astăzi au putut participa și alte persoane, la cimitir nu a avut acces publicul larg, ci ceremonia de înmormântare s-a desfășurat doar în prezența familiei și a celor apropiați.

Ceremonia s-a desfășurat în conformitate cu reguli stricte, intonându-se imnul național și trăgându-se 21 de salve de tun. De asemnea, sicriul a fost așezat la așezat la cimitirul Ghencea Militar 3, pe un afet de tun. Drapelele României au fost arborate în bernă.

După înmormântare, oamenii s-au adunat să meargă la mormântul fostului președinte. Aceștia și-au făcut poze și selfie-uri cu crucea sa.

Fă și aici (n.red. poze), la cruce”, se poate auzi pe filmare îndemnul unei persoane către cel care are aparatul de fotografiat.

Ion Iliescu, primul președinte al României post-decembriste, a murit marți, la vârsta de 95 de ani, după aproape două luni petrecute în spital.

