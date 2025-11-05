Liviu Dragnea iese la atac cu două zile înainte de Congresul PSD: „Este o parodie/Nu am fost invitat din lașitate”

Liviu Dragnea a spus miercuri, 5 noiembrie, după ce liderul interimar Sorin Grindeanu a anunțat că nu îl va invita la congresul PSD pentru că are o interdicție, că acest eveniment politic este „o parodie” și că nu ar fi fost invitat „din lașitate”.
Liviu Dragnea a ieșit cu un atac cu două zile înainte ca Partidul Social Democrat să își aleagă noul președinte în cadrul unui congres.
Fostul lider PSD, Liviu Dragnea a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj cu referire la faptul că Sorin Grindeanu a declarat că nu îl va invita la congres.
Dragnea a numit acest congres o „parodie politică şi care nu va aduce nimic bun nici pentru România, nici pentru membrii de partid”.
El a comentat și declarațiile pe care le-a primit, în care Sorin Grindeanu a anunțat că nu îl va invita la evenimentul politic, pe motiv că ar avea o interdicție și că s-ar fi consultat cu o cunoștință comună care i-ar fi zis că este mai bine să nu îl invite.
”Acest personaj a motivat neinvitarea mea la acest Congres prin faptul că aș avea interdicție să particip la așa ceva. Asta este o minciună, din cel puțin două motive:
⁃ Nu am o asemenea interdicție și el știe bine acest lucru (este imposibil să existe așa ceva, ar fi ca și cum mi s-ar interzice să merg pe stradă să vorbesc cu oamenii)
⁃ Grindeanu a întrebat o cunoștință comună, dacă e bine să mă invite la Congres. I s-a spus că există riscul să urc pe scenă și să vorbesc membrilor PSD, ceea ce poate arunca Congresul în aer (apropo, când a cerut această părere, nu aveam “interdicție””, a precizat Liviu Dragnea.
„În concluzie, nu am fost invitat din lașitate, de teama de a nu spune PSD-ului adevărul despre conducerea partidului, despre interesele acestui grup și despre cine se află în spatele lor”, a concluzionat Liviu Dragnea.
Întrebat dacă îl va invita și pe fostul lider PSD, Liviu Dragnea, Sorin Grindeanu a spus: „Nu (n.r. nu l-am invitat). E dreptul meu să-i invit sau nu pe foștii președinți. V-am spus cu cine am vorbit. Liviu Dragnea, din declarațiile pe care le-am văzut date chiar de domnia sa, are în continuare anumite restricții de a participa”.
