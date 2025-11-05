Liviu Dragnea iese la atac cu două zile înainte de Congresul PSD: „Este o parodie/Nu am fost invitat din lașitate”

Liviu Dragnea a spus miercuri, 5 noiembrie, după ce liderul interimar Sorin Grindeanu a anunțat că nu îl va invita la congresul PSD pentru că are o interdicție, că acest eveniment politic este „o parodie” și că nu ar fi fost invitat „din lașitate”.

Liviu Dragnea a ieșit cu un atac cu două zile înainte ca Partidul Social Democrat să își aleagă noul președinte în cadrul unui congres.

Liviu Dragnea, atac cu două zile înainte de congresul PSD

Fostul lider PSD, Liviu Dragnea a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj cu referire la faptul că Sorin Grindeanu a declarat că nu îl va invita la congres.

Dragnea a numit acest congres o „parodie politică şi care nu va aduce nimic bun nici pentru România, nici pentru membrii de partid”.

El a comentat și declarațiile pe care le-a primit, în care Sorin Grindeanu a anunțat că nu îl va invita la evenimentul politic, pe motiv că ar avea o interdicție și că s-ar fi consultat cu o cunoștință comună care i-ar fi zis că este mai bine să nu îl invite.

”Acest personaj a motivat neinvitarea mea la acest Congres prin faptul că aș avea interdicție să particip la așa ceva. Asta este o minciună, din cel puțin două motive:

⁃ Nu am o asemenea interdicție și el știe bine acest lucru (este imposibil să existe așa ceva, ar fi ca și cum mi s-ar interzice să merg pe stradă să vorbesc cu oamenii)

⁃ Grindeanu a întrebat o cunoștință comună, dacă e bine să mă invite la Congres. I s-a spus că există riscul să urc pe scenă și să vorbesc membrilor PSD, ceea ce poate arunca Congresul în aer (apropo, când a cerut această părere, nu aveam “interdicție””, a precizat Liviu Dragnea.

„În concluzie, nu am fost invitat din lașitate, de teama de a nu spune PSD-ului adevărul despre conducerea partidului, despre interesele acestui grup și despre cine se află în spatele lor”, a concluzionat Liviu Dragnea.

Ce a declarat Sorin Grindeanu

Întrebat dacă îl va invita și pe fostul lider PSD, Liviu Dragnea, Sorin Grindeanu a spus: „Nu (n.r. nu l-am invitat). E dreptul meu să-i invit sau nu pe foștii președinți. V-am spus cu cine am vorbit. Liviu Dragnea, din declarațiile pe care le-am văzut date chiar de domnia sa, are în continuare anumite restricții de a participa”.

