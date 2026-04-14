Cât câștigă săptămânal un pakistanez ca livrator de mâncare în Constanța 

Un cetățean din Pakistan, care lucrează în România, în Constanța, a precizat câți bani câștigă săptămânal. El activează ca livrator de mâncare prin aplicația Glovo. Țara noastră, de câțiva ani, a devenit un real „hub” pentru muncitorii asiatici. Iată mai jos în articol detaliile.

În ultimii ani, România a devenit un „hub” pentru lucrătorii din Asia. Țara noastră importă masiv forță de muncă asiatică, cu scopul de a acoperit deficitul în diverse ramuri de activitate (agricultură, HoReCa, construcții). Printre persoanele care au venit să lucreze în România pentru un trai mai bun se numără și un tânăr livrator. Îmbrăcat în echipamentul de lucru, el a stat câteva minute de vorbă cu jurnaliștii constănțeni.

Câți bani câștigă livratorul pakistanez

Tânărul din Pakistan lucrează ca livrator Glovo și, mărturisește el, încasează circa 1.500 de lei pe săptămână. Uneori, suma poate să crească până la 2.000 de lei. El a menționat că din banii pe care îi câștigă în România are un trai decent. Trimite bani și familiei sale din Pakistan (circa 600 lei).

„Uneori câștig în jur de 1.500 lei, dar ajung să iau și vreo 2.000 de lei. Nu mă plâng, e foarte bine. Mă simt foarte bine aici, chiar perfect aș putea spune, românii se comportă foarte politicos, sunt amabili”, a spus livratorul pentru Replicaonline.ro.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ