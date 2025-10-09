Locația din România care se transformă într-un vis, toamna. Destinația „plină de o mistică incontestabilă” a fost inclusă într-un top internațional

O locație din România a fost inclusă, din nou, într-un top al celor mai frumoase destinații care pot fi vizitate toamna. Transilvania ocupă un loc special nu doar în inimile multor vizitatori, ci și într-un clasament în care se găsesc locuri precum Toscana, Kyoto sau Quebec.

România a fost menționată într-un nou top al țărilor în care se găsesc printre cele mai frumoase destinații de toamnă. Clasamentul realizat de publicația Guessing Headlights conține locuri cu totul speciale, iar printre acestea se află și Transilvania. Jurnaliștii publicației menționate au precizat că frumoasa regiune este „plină de o mistică incontestabilă”, cu „păduri învăluite în ceață, castele istorice și sate medievale”.

În Transilvania, „peisajul pare desprins dintr-un roman gotic”, toamna, iar tot mai mulți vizitatori sunt atrași de frumusețea locului. De altfel, Castelul Bran, obiectiv turistic central asociat cu legenda lui Dracula, devine „deosebit de pitoresc”, mai ales toamna. Jurnaliștii de la Guessing Headlights mai susțin că în Munții Carpați se găsesc trasee „pentru cei care doresc să exploreze natura sălbatică”.

Ce să vizitezi în Transilvania?

Turiștii ajunși pe meleagurile transilvănene au ocazia să viziteze o multitudine de obiective turistice încărcate cu istorie. Pe lângă celebrul Castel Bran, turiștii mai pot vizita obiective precum:

Satul Rimetea, unde natura pictează un tablou care fură privirile;

Satul Biertan, un sat atestat încă din 1224, unde se găsește Biserica Fortificată (1486);

Castelul Karolyi;

Satul Viscri – cel de care s-a îndrăgostit Regele Charles al III-lea;

Coloanele de bazalt și Vulcanul Racoș (formațiuni geologice);

Cetatea Rupea;

Șinca Veche și biserica rupestră;

Cetatea Medievală de la Sighișoara;

Castelul Corvinilor din Hunedoara;

Salina Turda și Cheile Turzii;

Cetatea Râșnov;

Sarmisegetusa Regia;

Cetatea Alba Carolina.

Sursă foto: colaj Shutterstock