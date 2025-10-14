Locuitorii din această comună din România au rămas fără apă potabilă. Primarul este de negăsit

Sute de oameni dintr-o comună din Dolj au rămas fără apă, iar primarul a dispărut fără urmă. Școala Gimnazială Coșoveni își desfășoară cursurile online, iar Garda de Mediu a dispus sistarea alimentării cu apă potabilă în comună, în urma unui control efectuat la stația de epurare.

Potrivit Gărzii de Mediu Dolj, verificările care au avut loc împreună cu Administrația Bazinală de Apă Jiu au indicat faptul că activitatea de captare, tratare și distribuție a apei nu este reglementată din punct de vedere al mediului, iar Serviciul Public de Alimentare cu Apă nu deține o autorizație valabilă.

O comună din România a rămas fără apă potabilă

O conductă de canalizare descarcă apa dintr-o sursă neidentificată. Serviciul de alimentare cu apă a fost sancționat cu o amendă de 30.000 de lei, iar activitatea a fost temporar sistată.

Cazuri de hepatită la copiii din comună

Primăria Coșoveni a transmis prin intermediul unui anunț publicat pe pagina oficială de Facebook, că oprirea furnizării apei a fost dispusă ca măsură de precauție până la finalizarea verificărilor și nu în urma constatării unor neconformități sanitare.

Autoritățile locale au precizat că instituțiile de control au fost informate despre existența mai multor cazuri de hepatită în rândul copiilor din comună, iar apa reprezintă un element esențial pentru menținerea igienei și prevenirea îmbolnăvirilor.

„Administrația locală se implică activ pentru soluționarea acestei situații și pentru reluarea furnizării apei în cel mai scurt timp posibil”, se arată în comunicatul Primăriei.

Angajații primăriei nu vor să dea detalii

Secretarul Primăriei Coșoveni, Mihaela Diaconu, a refuzat să ofere detalii despre situația din comună.

„Cel mai îndreptățit să vă dea relații este domnul primar. Eu nu pot să vă ofer detalii. Am înțeles că este și un anunț pe Facebook. Dânsul știe cel mai bine”, a fost răspunsul ei, potrivit Mediafax.

