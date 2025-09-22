Locuitorii din peste 800 de blocuri din București rămân fără apă CALDĂ. Ce zone sunt afectate

Compania Municipală Termoenergetica București a anunțat că în perioada 22-26 septembrie 2025 se fac lucrări de reparații și modernizare la mai multe conducte ale rețelei termice. Din acest motiv, peste 800 de blocuri și Spitalul Malaxa vor rămâne fără apă caldă pentru câteva zile.

Printre zonele afectate se numără:

•Sectorul 2 – lucrări pe Bulevardul Chișinău, unde sunt afectate 259 de blocuri și Spitalul Malaxa;

•Sectorul 3 – lucrări pe Bulevardul Nicolae Grigorescu și pe Strada Matei Basarab, unde rămân fără apă caldă aproape 300 de blocuri;

•Sectorul 4 – lucrări în zona Calea Văcărești, unde sunt afectate 129 de blocuri;

•Sectorul 5 – două blocuri din zona Străzii Turnescu;

•Sectorul 6 – lucrări pe Bulevardul Constructorilor și pe Bulevardul 1 Mai.

Conductele la care se fac reparații au între 20 și 55 de ani vechime, iar autoritățile spun că lucrările sunt necesare pentru a preveni avariile majore din sezonul rece.