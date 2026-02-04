Lora, impecabilă în costum de baie. Are forme de invidiat

Lora, în vârstă de 43 de ani, arată impecabil în costum de baie. Artista are un trup cu forme de invidiat.



Lora și-a surprins fanii din mediul online cu o serie de fotografii în care apare în costum de baie. Vedeta arată extraordinar de bine.

În imaginile respective, artista poartă un costum de baie dintr-o singură piesă, care îi pune în valoare trupul cu forme foarte bine conturate. Lora s-a lăsat fotografiată în diferite poziții, care îi scot în evidență atuurile fizice.

Internauții s-au întrecut în like-uri și în comentarii la postarea făcută de Lora pe contul său de pe o rețea de socializare:

”Minunată”, ”Prea frumoasă pentru muritorii de rând”, ”Super”, ”Ești perfectă”, ”Frumoasă foc”, ”Superbă”, ”Foarte sexy”, ”Top”, ”Ce-i frumos și lui Dumnezeu îi place”.

Lora este căsătorită cu Ionuț Ghenu

Lora este unul dintre numele importante din industria muzicală din România. Pe lângă cariera muzicală, Lora se ocupă și de afaceri cu produse cosmetice.

În plan personal, Lora a fost căsătorită cu comediantul Dan Badea. După doi ani de mariaj, pe 13 octombrie 2014, cei doi au divorțat oficial.

În prezent, Lora formează o familie cu Ionuț Ghenu.