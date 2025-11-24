Șoferii încep să-și vadă visul cu ochii. Foarte curând aceștia vor putea circula fără întrerupere pe Autostrada Moldovei pe un segment important, de la București la Focșani. A7 – lotul 3 Pietroasele-Buzău se deschide joi după-amiază, scrie Mediafax.

Veste excelentă pentru șoferii interesați de evoluția Autostrăzii Moldovei (A7).

Se deschide lotul 3, în lungime de aproape 14 kilometri

Joi 27 noiembrie, în cursul după-amiezii, se va deschide circulația pe lotul 3 al Autostrăzii Ploiești-Buzău, între Pietroasele și Buzău (est), în lungime totală de 13.9 km. Tronsonul realizat de asocierea constructorilor turci Nurol-Makyol va permite circulația autovehiculelor de la București la Focșani pe autostradă, fără întrerupere.

Surse din Ministerul Transporturilor au declarat, în exclusivitate pentru Mediafax, că o comisie de verificare din cadrul CNAIR se va deplasa, marți, pe lotul respectiv în vederea deschiderii circulației și a verificării tuturor parametrilor tehnici.

Alți 55 km din Autostrada Moldovei vor fi dați în trafic până la finalul lui 2025

Odată finalizat acest lot se va putea circula neîntrerupt pe Autostrada Moldovei, între orașele Ploiești și Focșani. Mai mult, prin intermediul A3, se va face legătura directă cu Capitala. Autostrada A3 este o autostradă în construcție, care pornește de la București spre nord, urmând să traverseze Munții Carpați prin Valea Prahovei, să străbată Podișul Transilvaniei și să ajungă în final la punctul de trecere a frontierei cu Ungaria. Lungimea totală planificată a autostrăzii este de 606 km.

În plus, potrivit oficialilor din transporturi, până la finalul anului alți 55 km din Autostrada Moldovei vor din dați în trafic, de la Focșani până la Adjud, respectiv loturile 1 (Focșani – Domnești Târg, 35,6 km) și jumătate din lotul 2 (aproximativ 19 km).Astfel, la sfârșitul anului, cu aproape 145 km noi, rețeaua de infrastructură rutieră va ajunge la jumătate din necesar, respectiv 1.500 km de autostrăzi și drumuri naționale.

