Lovitură la Primăria Ivești: hoții au fugit cu 90.000 de lei după o spargere ca în filme

Sediul Primăriei Ivești a fost spart, iar aproximativ 90.000 de lei, bani din taxele și impozitele localnicilor, au dispărut peste noapte. Hoții au acționat organizat, au dezactivat sistemele de securitate și au distrus echipamentele înainte de a pleca cu banii.

Efracție planificată în detaliu

Primele date arată că autorii au intrat în clădire prin partea din spate, unde au tăiat cablurile electrice pentru a opri sistemele de securitate.

După ce au neutralizat supravegherea, au ajuns direct la seif, pe care l-au tăiat cu un flex. Operațiunea a fost rapidă și precisă, semn că totul ar fi fost pregătit din timp, scrie ProLider FM.

Seif distrus și urme evidente în clădire

Furtul a fost descoperit dimineața devreme, în jurul orei 6:30, de primarul comunei, Marcel Gheoca, care a găsit sediul instituției devastat.

Seiful era complet distrus și abandonat pe hol, iar urmele de efracție erau vizibile în mai multe zone ale clădirii. În interior se aflau aproximativ 90.000 de lei, bani încasați recent din taxe și impozite.

Pentru a-și acoperi urmele, hoții au distrus și serverul video al sistemului de supraveghere. Anchetatorii suspectează că această mișcare a fost intenționată pentru a șterge imaginile care ar fi putut ajuta la identificarea autorilor.

Anchetă în curs și suspiciuni de informații din interior

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru furt calificat și distrugere, iar zona a fost izolată pentru cercetări.

Specialiștii criminaliști încearcă acum să stabilească exact modul de operare și să adune probe. Surse apropiate anchetei indică faptul că hoții ar fi putut avea informații din interior, având în vedere rapiditatea și precizia intervenției.

Autoritățile continuă cercetările pentru identificarea făptașilor și recuperarea prejudiciului.

