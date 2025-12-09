Lovitură pentru Călin Georgescu. Judecătorii au respins solicitarea avocaților fostului prezidențiabil. Procesul poate începe. „Nu am și nu voi avea decât o singură apărare”

Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale, s-a prezentat marți, 9 decembrie, la Judecătoria Sectorului 1, unde magistratul de cameră preliminară a stabilit că procesul pentru propagandă legionară și antisemită poate începe. Instanța a respins solicitarea avocaților acestuia, care ceruseră retrimiterea dosarului la Parchetul General pentru refacerea rechizitoriului. Decizia privind începerea judecății pe fond nu este definitivă și poate fi contestată.

În legătură cu măsura preventivă aflată în vigoare, judecătorii au amânat pentru 12 decembrie pronunțarea asupra menținerii sau prelungirii controlului judiciar impus lui Georgescu în același dosar.

Dosarul vizează acuzații de propagandă legionară și antisemită, fapte pentru care Georgescu este inculpat. Instanța urmează să decidă săptămâna viitoare dacă măsura controlului judiciar rămâne în vigoare.

„Nădăjduiesc că se va face nu doar aplicarea ei, ci un act de justiție”

La ieşirea din sala de judecată, Georgescu a declarat că va avea o singură apărare: legea. Călin Georgescu a plecat spre Poliția Buftea, unde va semna controlul judiciar. (Materialul integral AICI)

Peste 100 de oameni l-au așteaptat pe Călin Georgescu la Poliția Buftea. Susținătorii i-au făcut și o melodie: „El stă în fața celor ce conduc fără credință”, spun versurile piesei dedicate lui Călin Georgescu.

„Ca orice cetățean al României, care se confruntă cu un abuz evident, nu am și nu voi avea decât o singură apărare: legea. Nădăjduiesc că se va face nu doar aplicarea ei, ci un act de justiție. Vă mulțumesc!”, a transmis liderul suveranist, la ieșirea de la instanță.

