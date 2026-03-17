Macron insistă că Franța nu va participa „niciodată“ la operațiuni în Strâmtoarea Ormuz. Ce poziție adoptă Polonia în fața cererii lui Trump

17 mart. 2026, 17:39, Știri externe

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat, marți, că refuză să participe la „operațiuni” în strâmtoarea Ormuz „în contextul actual”. Liderul de la Elysee spune că Franța „nu a ales acest război”. „Nu luăm parte la acesta și avem o poziție pur defensivă, pentru protecția cetățenilor noștri și în sprijinul aliaților noștri”, a asigurat el, relatează BFMTV.

„Franța nu va participa niciodată la operațiuni de deschidere sau eliberare a Strâmtorii Ormuz, în contextul actual”, a insistat liderul francez, după ce Donald Trump a cerut în repetate rânduri țărilor occidentale să vină în sprijinul Statelor Unite și Israelului în Strâmtoarea Ormuz, o problemă strategică centrală în conflictul cu Iranul.

Franța, însă, va fi pregătită să participe la misiuni de „escortare” pentru nave atunci când situația va fi „mai calmă ”, a continuat ocupantul de la Elysée.

„Franța nu a ales acest război, nu participăm și avem o poziție pur defensivă ”, a reiterat președintele francez, în cadrul unei reuniuni a consiliului de apărare care a avut loc în această după-amiază la Palatul Elysée.

„Obiectivele noastre sunt clare: să ne protejăm cetățenii, bazele noastre diplomatice și militare din regiune”, a declarat Macron, reiterând totodată obiectivul de a „fi alături de toți partenerii noștri”. „Le-am oferit sprijin, cu un obiectiv foarte clar: să limităm pe cât posibil extinderea geografică a conflictului (…) și să garantăm libertatea navigației și securitatea maritimă în regiune.”

Emmanuel Macron pledează pentru o soluție diplomatică în locul „forței” pentru a debloca strâmtoarea Ormuz.

Franța va depune eforturi, „odată ce situația se va calma”, pentru a-și „asuma responsabilitatea” de a găsi o soluție pentru „libertatea de circulație atât a portcontainerelor, cât și a petrolierelor” în strâmtoarea Ormuz, a declarat Emmanuel Macron.

Șeful statului a anunțat că a „început discuțiile cu India” și „cu mai mulți alți parteneri europeni sau parteneri din regiune” din Orientul Mijlociu. Dar toate aceste discuții vor necesita, potrivit președintelui francez, „o dezamorsare a conflictului cu Iranul, deoarece în niciun caz nu poate fi vorba de o operațiune cu forța”.

Tusk anunță că Polonia nu va trimite trupe în Iran

Și prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a declarat, marți, că țara sa nu va trimite trupe pentru a participa la războiul din Iran, așa cum aa cerut Donald Trump.

Guvernul polonez „nu are în plan nicio expediție în Iran, iar acest lucru nu ridică nicio îndoială din partea aliaților noștri”, a afirmat Tusk înaintea unei ședințe a guvernului.

El a precizat că acest lucru se referă la forțele terestre, aeriene și navale ale Poloniei, care sunt încă în curs de consolidare în contextul conflictului de la granița cu Ucraina.

