Pe pagina sa de Facebook, Luca Niculescu anunță ce va discuta cu partidele și cum va arăta programul de guvernare. Vă reamintim că pe 5 octombrie, Nicușor Dan l-a desemnat pe fostul ambasador al României la Paris pentru funcția de prim-ministru.

Luca Niculescu spune că lucrează la programul de guvernare și se pregătește pentru consultările cu partidele parlamentare. Printre priorități se numără creșterea economică, protejarea puterii de cumpărare, sprijinirea mediului de afaceri și găsirea unor soluții pentru prețurile la energie. Niculescu afirmă că va ține cont de propunerile partidelor și va prezenta public rezultatul negocierilor.

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„Zilele acestea elaborăm programul de guvernare și mă pregătesc de consultările cu partidele parlamentare. Se va vorbi mult despre majorități, negocieri și nume. Este firesc. Dar, dincolo de ele, ceea ce caut sunt soluții pentru echilibrul politic și economic în România.

Pornesc de la următoarea întrebare: ce așteaptă oamenii de la un guvern? Vor să știe că banii lor sunt cheltuiți cu rost și corect, că pot face față prețurilor și că statul este acolo când au nevoie de el. Mai ales acum, când vine iarna, iar facturile nu așteaptă calendarul politic.

Printre preocupările principale se află creșterea economică, protecția puterii de cumpărare și măsurile de relansare pentru mediul de afaceri. Și trebuie să găsim răspunsuri la problema prețurilor la energie.

Grija față de oameni înseamnă o economie sănătoasă, o mai bună colectare a banului public și atenție la felul în care este cheltuit. Un stat care își respectă cetățenii începe prin a le respecta banii.

Cred că România nu are nevoie să o ia de fiecare dată de la zero. Trebuie să păstrăm ceea ce funcționează și să corectăm ceea ce nu funcționează.

Voi ține cont de ceea ce îmi vor spune partidele în aceste zile. Au priorități diferite și este firesc să fie așa. Rolul meu este să le unesc într-un program realist.

Voi prezenta public rezultatul acestor discuții”, a scris Luca Niculescu pe Facebook.

Luca Niculescu, a patra încercare a președintelui

Nicușor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu pentru funcția de premier, după consultările cu partidele, în ziua de 5 octombrie. Este a patra nominalizare a președintelui, după Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan. Pe 6 octombrie, președintele României a semnat decretul pentru nominalizarea lui Luca Niculescu pentru funcţia de premier.