Ninsoare și ceață pe Transfăgărășan. Circulația a fost închisă temporar. Ce transmite Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere

Ninsoarea și ceața au închis una dintre cele mai cunoscute șosele montane. Circulația pe Transfăgărășan (DN 7C) a fost închisă temporar marți, 27 octombrie, de la ora 18:00, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) precizează că nu poate fi circulată zona între Piscul Negru (Argeș) și Bâlea Cascadă (Sibiu).

Astăzi, ninsorile abundente au depus un strat consistent de zăpadă pe Transfăgărășan, în zona alpină a Munților Făgăraș. Drumarii au intervenit cu utilaje de deszăpezire, însă condițiile meteorologice au impus închiderea temporară a circulației. De altfel, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că a fost închisă circulația de la ora 18:00.

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Circulație închisă temporar pe Transfăgărășan

Redeschiderea Transfăgărășanului sau închiderea definitivă a sectorului pe perioada iernii va depinde de evoluția vremii și de verificarea condițiilor de siguranță. CNAIR a anunțat că reprezentanții direcțiilor regionale din Sibiu și Pitești vor monta indicatoarele rutiere specifice sectorului închis. Iată comunicatul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

„Condițiile meteorologice nefavorabile închid temporar circulația pe Transfăgărășan (DN 7C)! Marți, 27.10.2026, ora 18:00 din cauza fenomenelor meteorologice nefavorabile (ninsoare, ceață și temperaturile scăzute) se închide circulația rutieră pe Transfăgărășan (DN 7C), între Piscul Negru (județul Argeș) si Bâlea Cascadă (județul Sibiu) pe sectorul cuprins între km 108+000 si km 130+800. La altitudini mari, schimbarea condițiilor meteorologice are o dinamică sporită, ceea ce face ca siguranța celor care tranzitează astfel de zone montane să fie pusă în pericol de apariția fenomenelor meteorologice imprevizibile în această perioadă a anului. Redeschiderea sectorului închis temporar sau închiderea definitivă a întregului sectorul pe perioada iernii se va face în funcție de evoluția condițiilor meteorologice cu verificarea prealabilă a condițiilor de viabilitate și siguranță, potrivit reglementărilor aplicabile. Reprezentanții SDN Sibiu – DRDP Brașov, cât și SDN Pitești – DRDP București vor monta semnalizarea rutieră specifică pentru sectorul de drum închis în conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice în vigoare. Informaţii suplimentare privind starea reţelei de drumuri naţionale și autostrăzi pot fi obţinute de la Dispeceratul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., la numărul de telefon 021/9360 și pot accesa pe prima pagina în caseta din stânga: www.cnadnr.ro – DISPECERAT – Situatia Drumurilor Naţionale, dar și pagina de FB”, anunță CNAIR.

De altfel, ninsori au fost înregistrate și pe Transalpina. Ieri, 26 octombrie, între Rânca și Obârșia Lotrului, a nins, iar drumarii au verificat sectorul cu 2 utilaje dotate cu lamă și au împrăștiat material antiderapant. Vezi AICI imaginile.

Sursă foto: Facebook CNAIR / captură video