Premierul Bulgariei, Rumen Radev, dă vina pe România pentru atacurile recente cu drone ale Rusiei din Marea Neagră

România a indicat Rusia ca fiind responsabilă pentru atacurile cu drone din Marea Neagră, după care au urmat noi atacuri împotriva navelor din zona economică exclusivă a țării. Acest lucru a fost declarat de prim-ministrul Bulgariei, Rumen Radev, în cadrul celei de-a șaptea ediții a Forumului Economic de la Sofia, conform BGNES.

„România a afirmat că Rusia se află în spatele atacurilor cu drone din Marea Neagră, iar acest lucru a dus la noi atacuri împotriva navelor din zona economică exclusivă a României”, a declarat prim-ministrul, citat de BGNES, citat de Vesti și alte publicații bulgare.

Acesta a precizat că a fost primul prim-ministru care l-a convocat pe ambasadorul rus după atacuri, dar că Bulgaria are în continuare nevoie de dovezi concrete pentru a putea spune cine este agresorul.

„Am fost singurul prim-ministru din cele trei state membre NATO din Marea Neagră care l-a convocat pe ambasadorul rus și și-a exprimat foarte clar poziția. Dar am principii. Când acuz, înainte de a acuza, trebuie să am dovezi clare. Nu pot să o fac pe baza unor sloganuri”, a subliniat el.

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Radev a dat asigurări că porturile și apele teritoriale bulgare rămân sigure pentru navigație. Conform datelor pe care le-a prezentat, traficul prin porturile Varna și Burgas nu a scăzut ca urmare a incidentelor.

„Ancora securității noastre se află în Uniunea Europeană și NATO, în parteneriatul transatlantic puternic cu aliatul nostru strategic, Statele Unite. Dar trebuie să continuăm și să ne dezvoltăm propria capacitate de apărare”, a declarat prim-ministrul.

În ceea ce privește incidentele cu navele din Marea Neagră, Radev a evidențiat reacția promptă a echipelor de salvare și măsurile luate de puterea executivă.

„Acționăm extrem de dinamic și cu responsabilitate”, a declarat prim-ministrul. Acesta a adăugat că instituțiile au întreprins măsurile necesare pentru recuperarea navei „Chelsea 3” în condiții dificile și pentru demararea unei anchete amănunțite asupra cazului. „Am făcut tot ce ne-a stat în putință, în condiții dificile, pentru a recupera nava «Chelsea 3» și a demara o anchetă amănunțită”, a precizat Radev. „În primele minute ale tragediilor care au avut loc în zona noastră economică exclusivă, echipele noastre de salvare au fost prezente, în ciuda nopții întunecate și a condițiilor meteorologice severe. Am demonstrat că Bulgaria, ca țară civilizată, își poate îndeplini obligațiile internaționale în materie de căutare și salvare în caz de urgență”, a declarat Radev.

Prim-ministrul a subliniat, de asemenea, importanța alianțelor internaționale pentru securitatea țării.

„Punctul de sprijin al securității noastre îl reprezintă UE și NATO, precum și un parteneriat transatlantic puternic cu aliatul nostru, Statele Unite”, a declarat el.

Între 5 și 23 octombrie, opt nave comerciale au fost lovite sau au fost implicate în incidente legate de atacuri cu drone în largul Bulgariei și României.

Primul caz a fost înregistrat pe 5 octombrie, când o navă s-a scufundat în zona economică exclusivă a României.

Pe 6 octombrie, două nave au fost atacate la aproximativ 70 de mile marine de Bela. Pe 13 octombrie au fost înregistrate alte două incidente – la aproximativ 17 mile marine de Bela și de Șabla.

Pe 14 și 15 octombrie au urmat incidente în zona orașului românesc Sulina.

Ultimul dintre cazurile menționate datează din 23 octombrie, când nava „Horiv” s-a scufundat în largul orașului românesc Constanța.