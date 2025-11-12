Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan, reacție întârziată chiar și în plan extern. I-a mulțumit lui Donald Trump pentru cuvintele frumoase despre Romania, după 5 zile: „Aștept cu nerăbdare să vă mulțumesc personal”

12 nov. 2025, 16:48, Știri politice
La aproape o săptămână după ce președintele american, Donald Trump, a lăudat românii, reacționează și Nicușor Dan. Președintelui i-a fost atrasă atenția despre declarațiile lui Trump în conferința de presă de miercuri de la Cotroceni, unde a spus că îi mulțumește omologului său american și speră să îi transmită și față în față acest lucru.

„Vreau să-i mulțumesc președintelui Trump pentru declarația făcută, o să-i mulțumesc și personal când o să am ocazia. El confirmă că acea retragere a forței rotaționale nu a fost un gest politic, ci un gest pur operațional. Relația dintre România și SUA – partea economică e foarte importantă pentru noi”, a declarat Dan.

Câteva ore mai târziu, șeful statului a postat mesajul și pe X.

Donald Trump vorbește de România la întâlnirea cu Viktor Orban

În cadrul conferinței de presă organizate cu ocazia întâlnirii între Viktor Orban și Donald Trump la Casa Albă, un reporter l-a întrebat pe președintele american despre situația trupelor americane din România. În replică, Donald Trump a dat asigurări că trupele americane nu vor fi retrase în totalitate.

Trump – „Îmi plac românii. Cred că sunt oameni extraordinari. Relația cu România este foarte bună”

Jurnalist: Vorbind de Europa, luna trecută ați spus că nu veți retrage trupele americane din Europa. Totuși, două săptămâni mai târziu, Pentagonul a anunțat că a decis să retragă un număr semnificativ de trupe din România. V-ați răzgândit sau Pentagonul a ignorat ce ați spus?

Donald Trump: Nu, ei nu ignoră nimic din ce spun eu. Ceea ce fac ei este să facă schimbări, să le mute. Este același număr, același număr total, dar mutăm oamenii. Se întâmplă să-mi plac pe români. Cred că sunt oameni grozavi. Și, Pete, poate vrei să spui ceva, te rog.

Pete Hegseth:  Absolut. Nu, nimic nu a fost necoordonat cu Casa Albă.

Totul face parte din viziunea pe care o avem asupra Europei. Și vor rămâne trupe în România, dar există o oarecare schimbare în modul în care rotim trupele și câte trupe rotim.

Donald Trump: Și relația cu România este foarte bună, nu?

Hegseth: Este foarte bună. Și am coordonat toate acestea cu Secretarul General Rutte, cu toți aliații noștri. Toată lumea a fost anunțată în prealabil.

Donald Trump: Relația cu România este foarte bună. Relația cu Europa este foarte bună. Nu sunt de acord cu ceea ce face Europa în ceea ce privește imigrația, dar sunt de acord cu ei pe multe alte subiecte.

