Prima pagină » Actualitate » Lucian Viziru face dezvăluiri despre soția sa. ”Cu un suflet mare, la fel ca și gura”

Lucian Viziru face dezvăluiri despre soția sa. ”Cu un suflet mare, la fel ca și gura”

19 dec. 2025, 11:30, Actualitate
Lucian Viziru face dezvăluiri despre soția sa. ”Cu un suflet mare, la fel ca și gura”
Galerie Foto 12
Lucian Viziru face dezvăluiri despre soția sa

Lucian Viziru, în vârstă de 48 de ani, a făcut câteva dezvăluiri despre partenera sa de viață, Ema. Artistul a spus cu ce l-a cucerit soția sa.

Lucian Viziru a trăit timp de șapte ani în Germania. Lucian Viziru este căsătorit cu Ema, împreună cu care are un băiat, Mihai. Lucian Viziru a fost actor, dar fost solist în trupa ”Gaz pe foc”, actor și prezentator. De asemenea, acesta a fost antrenor de tenis.

Lucian Viziru a vorbit despre partenera sa de viață într-un interviu pe care l-a acordat revistei Viva.

Lucian Viziru face dezvăluiri despre soția sa. ”Este foarte isteață și mereu m-a determinat să îmi doresc să fiu mai bun, atât pentru mine, cât și pentru noi doi”

”La Ema mi-a plăcut dintotdeauna că este altfel, complet diferită de restul fetelor/femeilor. Nonconformistă, cu o frumusețe aparte – eu îi spun mereu „frumusețe rară” – și cu un suflet mare, la fel ca și gura. (râde) Este foarte isteață și mereu m-a determinat să îmi doresc să fiu mai bun, atât pentru mine, cât și pentru noi doi”, a declarat Lucian Viziru.

”Când spun nonconformistă, nu o spun la întâmplare: dacă toate fetele din liceu ascultau Depeche Mode, Ace of Base sau Metallica, ea era singura care asculta Prince sau Sting. A fost mereu genul de persoană care nu suportă nedreptatea – e Balanță, deci are și scuza asta -, și nu avea nicio problemă să își susțină punctul de vedere chiar și în fața profesorilor. Întotdeauna elegantă, dar fără idei preconcepute – o combinație rară, poate chiar mai rară azi decât atunci”, a mai spus acesta.

Recomandarea video

Citește și

SCANDAL Concubina influencerului lui Călin Georgescu, reținută pentru lovire și alte violențe. Victima este amanta bărbatului
13:41
Concubina influencerului lui Călin Georgescu, reținută pentru lovire și alte violențe. Victima este amanta bărbatului
ULTIMA ORĂ Ministrul Diana Buzoianu anunţă că marcarea lemnului de tăiat, din păduri, nu se mai face cu ciocanul: „Reprezintă un sistem arhaic”
13:39
Ministrul Diana Buzoianu anunţă că marcarea lemnului de tăiat, din păduri, nu se mai face cu ciocanul: „Reprezintă un sistem arhaic”
ULTIMA ORĂ USR i-a validat pe cei doi miniştri propuşi la Apărare şi Economie. Radu Miruţă va merge la Apărare, iar Irineu Darău, la Economie
13:24
USR i-a validat pe cei doi miniştri propuşi la Apărare şi Economie. Radu Miruţă va merge la Apărare, iar Irineu Darău, la Economie
METEO Nici n-a venit bine „iarna secolului” că s-a și dus. Vremea caldă a luat meteorologii prin surprindere
12:49
Nici n-a venit bine „iarna secolului” că s-a și dus. Vremea caldă a luat meteorologii prin surprindere
ACTUALITATE Cuplul britanic Katie și Alan Donegan, pensionari milionari la 4o de ani. Care este rețeta succesului
12:49
Cuplul britanic Katie și Alan Donegan, pensionari milionari la 4o de ani. Care este rețeta succesului
Mediafax
O japoneză s-a „căsătorit” cu un personaj AI creat cu ChatGPT
Digi24
Carburanții se scumpesc din nou. Cât vom plăti la pompă pentru benzină și motorină începând cu 1 ianuarie
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather, anunț de ultimă oră: Pe ce dată vine iarna în București, de fapt
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Adevarul
Mierea miraculoasă din România, mai puternică decât unele antibiotice. Depășește în eficiență multe produse faimoase la nivel mondial
Mediafax
Temperaturi mai scăzute și precipitații ușor excedentare în mai multe regiuni ale țării în următoarele patru săptămâni
Click
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
Digi24
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul aerian
Cancan.ro
GESTUL făcut de nepoata Rodicăi Stănoiu, după a doua slujbă de înmormântare a fostului ministru al Justiției
Ce se întâmplă doctore
Nicoleta Luciu a dezvăluit abia acum motivul retragerii din televiziune: „Am stopat totul ca să…”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut niciun schimb de ulei: „Am crezut că e electrică”
Descopera.ro
Savantul care a riscat TOTUL pentru a salva omenirea
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Descopera.ro
Karen Wetterhahn și misterul genetic al otrăvirii cu mercur
SPORT Daniel Pancu anunță schimbări în lotul celor de la CFR Cluj. „Sunt jucători care ar trebui să plece”. Ce transferuri vrea
13:26
Daniel Pancu anunță schimbări în lotul celor de la CFR Cluj. „Sunt jucători care ar trebui să plece”. Ce transferuri vrea
EXTERNE Noi proteste în Bulgaria. Sub presiunea străzii, Parlamentul de la Sofia a retras și al doilea proiect de buget pentru 2026
13:05
Noi proteste în Bulgaria. Sub presiunea străzii, Parlamentul de la Sofia a retras și al doilea proiect de buget pentru 2026
GALERIE FOTO Care este programul Catedralei Naționale de sărbători. Când pot vizita credincioșii lăcașul de cult
12:42
Care este programul Catedralei Naționale de sărbători. Când pot vizita credincioșii lăcașul de cult
FLASH NEWS Decizia lui Bolojan care generează noi tensiuni în coaliție: diminuarea numărului de parlamentari. „Nu există o înţelegere pe tema asta”
12:40
Decizia lui Bolojan care generează noi tensiuni în coaliție: diminuarea numărului de parlamentari. „Nu există o înţelegere pe tema asta”
SPORT Ancuța Bodnar va PETRECE Revelionul la o cabană din Bucovina. „Cred că va fi o petrecere pe cinste”
12:24
Ancuța Bodnar va PETRECE Revelionul la o cabană din Bucovina. „Cred că va fi o petrecere pe cinste”
Un medic din Buzău a fost arestat la domiciliu, după ce a fost prins în flagrant când lua mită de la ruda unei persoane pe care urma să o opereze
12:23
Un medic din Buzău a fost arestat la domiciliu, după ce a fost prins în flagrant când lua mită de la ruda unei persoane pe care urma să o opereze

Cele mai noi