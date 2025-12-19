Lucian Viziru face dezvăluiri despre soția sa. ”Cu un suflet mare, la fel ca și gura”

Lucian Viziru, în vârstă de 48 de ani, a făcut câteva dezvăluiri despre partenera sa de viață, Ema. Artistul a spus cu ce l-a cucerit soția sa.



Lucian Viziru a trăit timp de șapte ani în Germania. Lucian Viziru este căsătorit cu Ema, împreună cu care are un băiat, Mihai. Lucian Viziru a fost actor, dar fost solist în trupa ”Gaz pe foc”, actor și prezentator. De asemenea, acesta a fost antrenor de tenis.

Lucian Viziru a vorbit despre partenera sa de viață într-un interviu pe care l-a acordat revistei Viva.

Lucian Viziru face dezvăluiri despre soția sa. ”Este foarte isteață și mereu m-a determinat să îmi doresc să fiu mai bun, atât pentru mine, cât și pentru noi doi”

”La Ema mi-a plăcut dintotdeauna că este altfel, complet diferită de restul fetelor/femeilor. Nonconformistă, cu o frumusețe aparte – eu îi spun mereu „frumusețe rară” – și cu un suflet mare, la fel ca și gura. (râde) Este foarte isteață și mereu m-a determinat să îmi doresc să fiu mai bun, atât pentru mine, cât și pentru noi doi”, a declarat Lucian Viziru.

”Când spun nonconformistă, nu o spun la întâmplare: dacă toate fetele din liceu ascultau Depeche Mode, Ace of Base sau Metallica, ea era singura care asculta Prince sau Sting. A fost mereu genul de persoană care nu suportă nedreptatea – e Balanță, deci are și scuza asta -, și nu avea nicio problemă să își susțină punctul de vedere chiar și în fața profesorilor. Întotdeauna elegantă, dar fără idei preconcepute – o combinație rară, poate chiar mai rară azi decât atunci”, a mai spus acesta.