Ion Cristoiu: Așa zisa explozie din PNL a făcut pleosc

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție ședința PNL care a avut loc luni seară, 2 februarie 2026.

„Luni seara s-a petrecut ședința biroului politic național al PNL. A fost un moment pregătit și profețit de presă ca fiind crucial. Titlurile spun totul: Ilie Bolojan pe făraș? Va fi noaptea cuțitelor lungi, bătălia pentru răsturnarea lui Ilie Bolojan. La emisiunea de luni, de la site-ul Gândul, a lui Ionuț Cristache, am profețit că dacă Ilie Bolojan va cere vot de încredere, pentru că acesta era cel mai important lucru, pentru rămânerea lui în fruntea PNL și în fruntea Guvernului, atunci el va da o lovitură și va obține acest vot.

E ceea ce s-a întâmplat. Ilie Bolojan a cerut vot de încredere și a obținut un scor de 47 la 3. Deci toate știrile, zvonurile, discuțiile, ipoteze că nu știu ce grupare e împotriva lui (…) s-au pleoștit în fața acestei realități. 47 la 3. Dacă împotriva lui Ilie Bolojan ar fi fost o forță reală în PNL, obținea 25 la 24. Nu mai spun că trebuia să cadă”, a spus Ion Cristoiu.

„Îl interesează funcția de premier și de președinte”

„47 la 3 este un scor care mă face pe mine să spun: stați oameni liniștiți, că nu se întâmplă nimic în PNL. Poate că o fi fost un fel de vâlvătăi. România este țara în care orice explozie face plici. (…) O parte a presei interesată în a arăta că Ilie Bolojan e pe făraș. Asta este o presă fie de opoziție, fie pro PSD. S-a făcut mare caz că Ilie Bolojan a eșuat în încercarea de demitere a conducerilor unor organizații județene. Imediat, faptul că nu s-a reușit la vot, s-a spus că Ilie Bolojan are opoziție reală în PNL. N-are nicio opoziție. (…) Unde este înfrângerea lui Bolojan? E o întrebare cu atât mai legitimă cu cât pe Ilie Bolojan nu-l interesează partidul. Dacă ar fi fost în opoziție și era angajat într-o bătălie pentru cucerirea puterii, spuneai că da, faptul că nu și-a putut pune oamenii… Aceste schimbări trebuiau făcute după alegerile din mai. A trecut atâta timp, nu s-a întâmplat nimic. El nu se ocupă de viața de partid, el e cu USR-ul. Îl interesează funcția de premier și de președinte. Eu tot nu pot să înțeleg de unde și până unde această teză sau ipoteză a bătăliei din PNL. În PNL nu există nicio bătălie împotriva lui Bolojan, la un asemenea scor, 47 la 3. Ar putea să pice dacă pică din funcția de șef al Guvernului. Dar nici de acolo nu are cum, pentru că PSD-ul joacă acea comedie. Dacă ați observat, Ilie Bolojan, la toate aceste ultimatumuri date de PSD se întoarce cu spatele. Și Sorin Grideanu a plecat în Israel. Așadar, stați liniștiți, bomba din PNL a făcut plici”, a conchis publicistul.

