Minivacanță de 1 Mai 2026. Câte zile libere sunt în total

Minivacanță de 1 Mai 2026. Weekend prelungit pentru români. Câte zile libere vor avea în total.

Anul acesta, 1 Mai va fi vineri, ceea ce înseamnă un weekend prelungit pentru unii dintre români, informează Mediafax.

Minivacanța de 1 Mai 2026 oferă românilor prilej de a ieși la grătar.

O nouă „sesiune” de relaxare, după ce au avut zile libere de Paște.

În 2026, Ziua Muncii pică într-o zi de vineri, însemnând weekend prelungit și bun de ieșit în natură.

În total, angajații din România au 17 zile libere legale în 2026, iar 12 pică în timpul săptămânii.

Astfel, românii au ocazia să facă „punți” pentru a avea mai multe zile libere.

Câte zile libere au angajații de 1 Mai 2026

În acest an, 1 Mai cade vineri și angajații se vor bucura de un weekend prelungit de 3 zile.

Weekendul va include ziua liberă legală și zilele de sâmbătă și duminică.

Ce zile libere au elevii

Elevii vor avea liber vineri, 1 mai, urmând să revină la școală luni, 4 mai.

Românii se gândesc deja la următoarea minivacanță după 1 Mai, care va fi la începutul lunii iunie.

Atunci, se vor „suprapune” două sărbători importante, Ziua Copilului, 1 Iunie, cu a doua zi de Rusalii.

Iată deci un nou weekend prelungit de trei zile, „la pachet” cu sâmbătă și duminică.

În a doua parte a acestui an, sărbătoarea Maicii Domnului, pe 15 august, pică sâmbăta, deci nu aduce o zi liberă în plus.

Zile libere legale în 2026

1 ianuarie, Anul Nou (joi)

2 ianuarie, a doua zi de Anul Nou (vineri)

6 ianuarie, Boboteaza (marți)

7 ianuarie, Sfântul Ioan Botezătorul (miercuri)

24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române (sâmbătă)

10 aprilie, Vinerea Mare (vineri)

12 aprilie, Paștele ortodox (duminică)

13 aprilie, a doua zi de Paște (luni)

1 mai, Ziua Muncii (vineri)

31 mai, Rusaliile (duminică)

1 iunie, a doua zi de Rusalii și Ziua Copilului (luni)

15 august, Adormirea Maicii Domnului (sâmbătă)

30 noiembrie, Sfântul Andrei (luni)

1 decembrie, Ziua Națională a României (marți)

25 decembrie, prima zi de Crăciun (vineri)

26 decembrie, a doua zi de Crăciun (sâmbătă)

