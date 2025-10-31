Lucrările pe Lotul 1 al A0 sunt în avans. Irinel Scrioșteanu: „Vizăm finalizarea unui prim tronson, înainte de termen, cu aproximativ 6 luni”

Lucrările din șantierul Autostrăzii București Nord- Lot 1 sunt în avans față de graficul contractat. Ministrul secretar de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Scrioșteanu, spune că se are în vedere o devansare a termenului de finalizare cu aproape 6 luni.

Execuția lucrărilor a început în luna martie 2025, iar finalizarea acestora va fi la sfârșitul anului viitor, anunță Irinel Scrioșteanu.

„Vizăm, totuși, finalizarea unui prim tronson, intre DN1 și DN1A, înainte de termen cu aproximativ 6 luni (Mai-Iunie 2026). Pentru ritmul bun in santier mobilizarea este pe măsură-722 de muncitori și 268 de utilaje, la care se adaugă peste 300 de camioane pentru transportul materialelor”, scrie ministrul secretar de stat, pe facebook.

Principalele lucrări precum îndepărtarea munițiilor neexplodat, cercetarea arheologică, amenajarea drumurilor tehnologice și curățarea terenului sunt finalizate.

A mai rămas decaparea stratului vegetal, stabilizarea terenului de fundare, umplutura terasamentelor, stratul de formă, fundația din balast, podețele casetate, podețele tubulare care se află în stadii diferite de execuție, între 24%-90%.

În execuție se află 4 pasaje, precum și un nod rutier în zona DN1A. Traseul Lot 1 A0 Nord are o lungime de 17,5 km, între A1 și DN1, de la Dragomirești la Corbeanca, pe teritoriul județelor Ilfov (Dragomirești-Vale, Buftea, Mogoșoaia, Corbeanca) și Giurgiu (Joița, Săbăreni).

