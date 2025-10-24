Lui Ilie Bolojan i se pregăteşte, la Carei, o primire asemănătoare cu a lui Nicuşor Dan, la Iaşi: „Vei da socoteală!”

Ilie Bolojan este aşteptat la Carei cu mare scandal, de către localnici. Aceştia îi reproşează premierului liberal faptul că, pe ordinea de zi a şedinţei de Guvern din 23 octombrie, nu a avut ” niciun proiect pentru eliminarea discriminării românilor și aplicarea Legii 154/2021″.

Premierul România a anunțat deja că sâmbătă va ajunge în Carei cu ocazia Zilei Armatei Române, iar la ora 13.00 va depune şi o coroană de flori la monumentul din cadrul ansamblului ridicat întru Gloria Ostașului Român, județul Satu Mare.

O publicaţie locală a postat deja mai multe mesaje belicoase prin care îl avertizează pe premier că există riscul ca vizita sa de sâmbătă, 25 octombrie, să semene foarte mult cu aceea de la Iaşi, de vineri, a lui Nicuşor Dan.

Şeful statului a fost huiduit de ctre românii strânşi în faţa Teatrului Naţional.

Nici fostul premier social-democrat, Marcel Ciolacu, nu a scăpat, când a trecut prin Carei, de o primire asemănătoare celei care i se pregăteşte şi lui Ilie Bolojan.

„Bolojan Ilie, ai eliminat discriminarea românilor urmași ai celor persecutați etnic și expulzați de Ungaria hortystă în 1940-1944???

Vrei să vii la Carei să vezi cum arată românii discriminați?!

Arată la fel ca cei din Oradea!

Degeaba îl trimiți pe nenea Zaha responsabil cu cenzura….mai devreme sau mai târziu vei da socoteală!”, îi mai transmit românii din carei lui Bolojan, pe facebook.

