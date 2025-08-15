Donald Trump a avut o DISCUȚIE MINUNATĂ cu „respectatul președinte al Belarusului”, Aleksandr Lukașenko / Ce au vorbit cei doi

Înainte de întâlnirea cu Vladimir Putin, Donald Trump a discutat cu „respectatul președinte al Belarusului, Aleksandr Lukașenko”. Președintele american spune că a fost o „discuție minunată”.

Trump l-a sunat pe Lukașenko să-i mulțumească „pentru eliberarea a 16 prizonieri”. Acesta a scris pe Truth Social că așteaptă „cu nerăbdare” să-l întâlnească pe Lukashenko în viitor.

„Am avut o discuție minunată cu respectatul președinte al Belarusului, Aleksandr Lukașenko. Scopul acestui apelul a fost să-i mulțumesc pentru eliberarea a 16 prizonieri. De asemenea, discutăm despre eliberarea a încă 1.300 de prizonieri. Conversația noastră a fost una foarte bună. Am discutat multe subiecte, inclusiv vizita președintelui Putin în Alaska. Aștept cu nerăbdare să mă întâlnesc cu președintele Lukașenko în viitor”, a scris Trump, pe rețeaua sa de socializare.

Donald Trump va avea o întâlnire cu Vladimir Putin, în Alaska, vineri seară.

