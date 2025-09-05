Prima pagină » Actualitate » Un bloc anti-occidental după summitul OCS? „Nu chiar atât de repede, există o PRĂPASTIE între ambiția Chinei și rezultate”

Cristian Lisandru
05 sept. 2025, 09:04, Actualitate
Un summit al unor țări în mare parte autocratice pare un semnal sumbru pentru Occident. „Am văzut viitorul și funcționează”, a scris jurnalistul american Lincoln Steffens în timp ce urmărea desfășurarea Revoluției Ruse, în 1919. După mai mult de 100 de ani, Partidul Comunist din China încearcă să transmită același mesaj. Dar un bloc anti-occidental condus de China nu se poate dezvolta chiar atât de repede”, pentru că există o prăpastie între ambiția Chinei și rezultate”, consideră Natasha Kuhrt, lector universitar senior în domeniul Păcii și Securității Internaționale, în cadrul Departamentului de Studii de Război de la King’s College London.

Summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS) de la Tianjin, din perioada 31 august – 1 septembrie, a fost saturat cu imagini atent selecționate ale unei lumi post-occidentale la care China lui Xi Jinping lucrează asiduu.

Pentru liderii care se plâng că ei și popoarele lor au fost marginalizați de sistemul global, acesta a fost un moment important, notează Natasha Kuhrt într-un articol publicat de Centrul de Analiză a Politicii Europene (CEPA).

  • Fotografiile i-au surprins pe Xi Jinping, Vladimir Putin și premierul indian Narendra Modi strânși laolaltă și ținându-se de mână.
  • Acest lucru în sine a fost suficient pentru a transmite un mesaj nu tocmai prietenos Statelor Unite și aliaților europeni și asiatici.

Mesajul transmis de parada militară din 3 septembrie, din Piața Tiananmen, a fost mult mai puțin subtil. În timp ce armele cele mai avansate ale Chinei defilau prin fața lor, Xi, Putin, liderul nord-coreean Kim Jong-un și președintele Iranului, Masoud Pezeshkian (dar nu și Modi) au privit”, continuă Natasha Kuhrt.

O alegere între pace și război

Este rezonabil să concluzionăm că imaginile erau îndreptate în mare parte către Washington, mai scrie Natasha Kuhrt, iar președintele Trump a răspuns că participanții se întâlneau pentru a „conspira împotriva Statelor Unite”.

Xi a vorbit vag, chiar dacă în mod ostentativ, despre o alegere între pace și război.

„Influența și atractivitatea internațională a OCS cresc zi de zi”, a declarat Xi anterior, sărbătorind ceea ce a numit „realizări inovatoare și istorice” în dezvoltarea și cooperarea OCS.

După summit, mulți participanți aveau să rămână în China, pentru parada de la Beijing care marchează cea de-a 80-a aniversare a sfârșitului celui de-al Doilea Război Mondial.

  • Acesta a fost, în mare măsură, un eveniment condus de China. Beijingul a prezidat o reuniune de ale cărei legături comerciale depind poziția economică a multor participanți.
  • În mare parte o creație chineză, OCS este un teren de testare pentru viziunea Beijingului asupra relațiilor internaționale.

China se poziționează ca egală cu Statele Unite (cărora li s-a refuzat statutul de observator în 2005) argumentând că prioritizează dialogul în detrimentul confruntării. China încearcă să valorifice relațiile cu mulți adversari ai SUA, folosind OCS și BRICS ca vehicule ale influenței sale”, mai scrie Natasha Kuhrt.

3 septembrie 2025, Beijing – Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un | Foto – Profimedia Images

India a ajuns pe prima pagină a ziarelor prin simpla participare la summit

Summitul OCS nu este un fenomen singular și poate fi plasat alături de summiturile BRICS+ și de Forumul China-Africa.

Cu toate acestea, OCS este din ce în ce mai mult prezentată de China ca parte a unei noi ordini globale, cu Inițiativa Belt and Road și BRICS drept cadru global-umbrelă, în cadrul căruia OCS se poziționează ca o organizație regională.

China prezintă OCS ca un mijloc de facilitare a cooperării și dezvoltării durabile, aliniindu-se la Inițiativa BRI, prin care finanțează proiecte în țările în curs de dezvoltare – pe care președintele Joe Biden le-a numit «acord privind datoria și lațul»).

  • În ceea ce privește viziunile diplomatice și de securitate, platforma ar putea fi utilizată pentru a articula «Inițiativa Civilizației Globale» și «Inițiativa de Securitate Globală» chineze.
  • Toate acestea sunt folosite pentru a evidenția și juxtapune ceea ce este considerat un accent occidental pe divizarea globului în democrații și autocrații.

Așadar, China are o viziune relativ clară asupra a ceea ce sunt menite să facă organizațiile și a modului în care își pot promova ambițiile globale. Dar asta nu înseamnă că și alte țări împărtășesc neapărat aceleași obiective.

India a ajuns pe prima pagină a ziarelor prin simpla participare la summit și a urmărit, în mod clar, să folosească summitul pentru a-și consolida poziția de negociere cu privire la tarifele uriașe impuse de SUA în august.

În același timp, prezența prim-ministrului Modi este un studiu de caz în diplomația calibrată cu ateție – spre deosebire de mulți alții, el nu a participat la parada militară din 3 septembrie. Mai mult, în ajunul vizitei sale în China, Modi a întreprins o călătorie de două zile în Japonia, care percepe parada chineză ca fiind anti-japoneză”, punctează Natasha Kuhrt.

1 septenmbrie 2025 – premierul indian Modi, alături de Valdimir Putin, la summitul OCS | Foto – Profimedia Images

Putin rămâne precaut

Totuși, încercările Chinei de a utiliza OCS și BRICS ca blocuri anti-occidentale sau organizații de securitate vor întâmpina o împotrivire din partea Indiei, care are un istoric de dispute sângeroase la frontiera cu Beijingul.

Și alte țări vin la summitul OCS nu dintr-o ambiție anti-occidentală generală, ci împinse de la spate de preocupări de securitate, cum ar fi lupta împotriva terorismului sau securitatea energetică.

Rusia, care cândva se considera o putere mai mare sau egală cu China, a devenit, de la invadarea Ucrainei, mult mai dependentă de importurile chinezești. În ciuda creșterii comerțului bilateral de la an la an, Putin a sosit în China pe fondul unor vești îngrijorătoare: volumul comerțului bilateral a scăzut semnificativ în acest an.

Este posibil Putin însuși să fie precaut față de investițiile inițiativei «Centura și Drumul» în rute comerciale alternative din Asia Centrală, care ar putea devia unele fluxuri de transport dinspre Rusia și ar extinde influența regională a Chinei în detrimentul Moscovei”, avertizează Natasha Kuhrt.

3 septembrie 2025, Beijing – Vladimir Putin | Foto – Profimedia Images

Această schimbare globală trebuie luată în serios pe măsură ce se maturizează

Chiar și așa, Rusia rămâne un furnizor cheie de materiale militare și instruire pentru multe țări din Asia Centrală.

Actualul summit al OCS dezvăluie o imagine a agendelor concurente, care cuprind intermedierea în domeniul securității în Asia Centrală și nu numai, precum și obiective mai ambițioase pentru conducerea a ceea ce este numit «Sud Global».

Deocamdată, cel puțin, este prematur să îl interpretăm ca o provocare semnificativă la adresa ordinii occidentale sau ca o alianță de state autoritare.

Aceste summituri OCS, indiferent de rezultatele concrete, creează un centru de greutate alternativ față de Occident.

Summit-ul OCS | Foto – Profimedia Images

Oricât de sceptic ar fi cineva la ideea de polaritate, un pol există deja. Această schimbare globală trebuie luată în serios pe măsură ce se maturizează. La urma urmei, formarea unui Occident unificat, în secolul al XIX-lea, a avut loc prin summituri asemănătoare, deși acolo erau implicate monarhiile europene”, încheie Natasha Kuhrt.

Foto main – Profimedia Images

