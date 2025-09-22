Până de curând, scaunul de comandant a fost ocupat, cu împuternicire, de comisarul-șef Cristian Dumitrescu.

Însă alți doi grei ai poliției au făcut ultimele pregătiri să intre în cursă. Este vorba de Viorel Alin Negru și Petronel Dumitrașcu, ambii adjuncți ai inspectorului-șef. Pe surse, favoritul ar fi fost Viorel Alin Negru.

Viorel Alin Negru – Favoritul cu nota 1

Cine au fost candidații de calibru greu care își dispută mult râvnita funcție?

Aproape 30 de ani în uniformă, din care peste un deceniu la comanda structurilor de investigații criminale.

Actual adjunct al IPJ Călărași, după ce a condus Poliția Oltenița și Biroul de Investigații Criminale.

Diplomă de licență și master în Drept – Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”.

Vorbește engleză la nivel B2, este specializat în managementul resurselor umane și coordonarea structurilor operative.

Absolvent al Școlii de Subofițeri „Vasile Lascăr” și al Colegiului „Neagoe Basarab” Oltenița.

Petronel Dumitrașcu – Omul ordinii publice

46 de ani, peste 22 de ani de experiență.

Adjunct la IPJ din 2018, a fost și inspector-șef împuternicit în 2019.

A condus Serviciul Resurse Umane și Biroul Rutier din Călărași, după o carieră în cercetări penale și investigații criminale.

Licențiat în Drept, specializarea Cercetări Penale – Academia de Poliție.

Absolvent al Liceului Militar de Poliție „Constantin Brâncoveanu” Ploiești.

Vorbește engleză și franceză la nivel B2, cu experiență în management instituțional și siguranță rutieră.

Concursul de pe 21 august a fost unul cu miză uriașă, din motive lesne de înțeles: reputație, beneficii financiare și profesionale, influență locală.

Note penibile, de 1 și 3, la concursul din august

Deși cei doi candidați au un CV greu, notele obținute de aceștia sunt rușinoase. Evident, cu asemenea note postul nu a revenit niciunui candidat. De menționat că, potrivit surselor noastre, Viorel Alin Negru a ieșit din sală la vederea subiectelor, fiind notat cu nota 1.