Până de curând, scaunul de comandant a fost ocupat, cu împuternicire, de comisarul-șef Cristian Dumitrescu.
Însă alți doi grei ai poliției au făcut ultimele pregătiri să intre în cursă. Este vorba de Viorel Alin Negru și Petronel Dumitrașcu, ambii adjuncți ai inspectorului-șef. Pe surse, favoritul ar fi fost Viorel Alin Negru.
Viorel Alin Negru – Favoritul cu nota 1
Cine au fost candidații de calibru greu care își dispută mult râvnita funcție?
- Aproape 30 de ani în uniformă, din care peste un deceniu la comanda structurilor de investigații criminale.
- Actual adjunct al IPJ Călărași, după ce a condus Poliția Oltenița și Biroul de Investigații Criminale.
- Diplomă de licență și master în Drept – Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”.
- Vorbește engleză la nivel B2, este specializat în managementul resurselor umane și coordonarea structurilor operative.
- Absolvent al Școlii de Subofițeri „Vasile Lascăr” și al Colegiului „Neagoe Basarab” Oltenița.
Petronel Dumitrașcu – Omul ordinii publice
- 46 de ani, peste 22 de ani de experiență.
- Adjunct la IPJ din 2018, a fost și inspector-șef împuternicit în 2019.
- A condus Serviciul Resurse Umane și Biroul Rutier din Călărași, după o carieră în cercetări penale și investigații criminale.
- Licențiat în Drept, specializarea Cercetări Penale – Academia de Poliție.
- Absolvent al Liceului Militar de Poliție „Constantin Brâncoveanu” Ploiești.
- Vorbește engleză și franceză la nivel B2, cu experiență în management instituțional și siguranță rutieră.
Concursul de pe 21 august a fost unul cu miză uriașă, din motive lesne de înțeles: reputație, beneficii financiare și profesionale, influență locală.
Note penibile, de 1 și 3, la concursul din august
Deși cei doi candidați au un CV greu, notele obținute de aceștia sunt rușinoase. Evident, cu asemenea note postul nu a revenit niciunui candidat. De menționat că, potrivit surselor noastre, Viorel Alin Negru a ieșit din sală la vederea subiectelor, fiind notat cu nota 1.