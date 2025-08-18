Prima pagină » Actualitate » PERCHEZIȚII la Poliția Rutieră din Vâlcea într-un dosar de corupție. Mai mulți agenți vizați

Bianca Dogaru
18 aug. 2025, 12:26, Actualitate
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea efectuează, luni, mai multe percheziții vizând suspiciuni de corupție în rândul polițiștilor rutieri. Ancheta vizează modul în care mai mulți agenți și-ar fi exercitat atribuțiile privind introducerea în sistemul informatic a mențiunilor referitoare la perioadele de suspendare a dreptului de a conduce.

În cadrul operațiunii, au fost puse în executare 12 mandate de percheziție domiciliară, inclusiv la locuințele unor agenți și persoane fără calitate specială, dar și la două birouri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea. De asemenea, au fost efectuate percheziții auto și ridicări de înscrisuri și bunuri de la sediul IPJ Vâlcea.

Procurorii au mai dispus patru mandate de aducere, două dintre acestea vizând agenți de poliție, urmând ca persoanele implicate să fie conduse pentru audieri. Operațiunea beneficiază de sprijinul Brigăzii de Operațiuni Speciale Pitești, al Inspectoratului de Jandarmi Județean Vâlcea și al Grupării Mobile de Jandarmi Craiova.

„În cursul zilei de 18 august 2025, sunt puse în executare un număr de 12 mandate de percheziţie domiciliară, la locuinţele unor agenţi de poliţie şi ale unor persoane fără calitate specială, precum şi la două birouri dintr-o structură a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vâlcea. De asemenea, sunt efectuate percheziţii auto asupra autovehiculelor utilizate de mai multe persoane implicate în cauză. Activităţile sunt desfăşurate în cadrul unei anchete aflate în derulare, iar pe parcursul acesteia se vor dispune măsurile legale în raport de situaţiile constatate şi de probatoriul administrat. Facem precizarea că efectuarea acestor activităţi procesuale nu poate în niciun caz să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie de care beneficiază persoanele cercetate în cauză”, precizează procurorii vâlceni din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea.

