MACRON, mesaj în limba română, după victoria partidului Maiei Sandu: „În ciuda încercărilor de interferență, alegerea poporului s-a afirmat cu forță”

Președintele Emmanuel Macron a transmis un mesaj în limba română, în care a felicitat Republica Moldova, după ce formațiunea Maiei Sandu, Partidul Acțiune și Solidaritate, a obținut peste 50% din electorat la alegerile parlamentare, după numărarea a peste 90% dintre voturi.

Liderul Franței, Emmanuel Macron, a transmis, într-un mesaj în limbile română și franceză, pe platforma X, după ce partidul Maiei Sandu a obținut peste 50% dintre voturi la alegerile parlamentare, că „alegerea poporului Republicii Moldova s-a afirmat cu forță, în ciuda încercărilor de interferență și a presiunilor”.

„În ciuda încercărilor de interferență și a presiunilor, alegerea poporului Republicii Moldova s-a afirmat cu forță.

Franța este alături de Moldova în proiectul său european și în elanul său de libertate și suveranitate”, a scris Macron pe platforma X.

Președintele francez și-a manifestat sprijinul față de Republica Moldova în parcursul său european.

„Franța este alături de Moldova în proiectul său european și în elanul său de libertate și suveranitate”, a adăugat Emmanuel Macron.

