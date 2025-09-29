Partidul Maiei Sandu obține MAJORITATE în Parlament după victoria detașată de la alegerile din Republica Moldova

În urma alegerilor parlamentare din Republica Moldova, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) s-a clasat pe primul loc, cu peste 50% din voturi, după procesarea a 99,52% dintre procesele-verbale.

Potrivit datelor preliminare de la alegerile parlamentare din Republica Moldova, partidul PAS conduce detașat cu 50,03% dintre voturi, urmat de Blocul Patriotic, cu 24,26%, și de Blocul Electoral „Alternativa”, care a strâns 7,99%.

În Parlament vor mai intra Partidul Nostru, cu 6,21% din voturi, și Platforma Demnitate și Adevăr (PPDA), care a obținut 5,63%.

În baza acestor rezultate, distribuția mandatelor în noul Parlament de 101 deputați va fi următoarea:

PAS – 55 mandate

Blocul Patriotic – 26 mandate

Blocul „Alternativa” – 8 mandate

Partidul Nostru – 6 mandate

Platforma Demnitate și Adevăr (PPDA) – 6 mandate

Astfel, PAS își asigură majoritatea și va forma singur guvernul.

Recomandarea autorului: