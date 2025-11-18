MADURO se declară pregătit să discute „față în față” cu Trump

Președintele venezuelean Nicolas Maduro a transmis că este pregătit să discute „față în față” cu omologul său american Donald Trump. Replica sa vine la afirmațiile făcute de liderul de la Casa Albă, care a menționat posibile discuții cu șeful de la Caracas.

Între timp, Statele Unite au desfășurat o veritabilă flotă de nave de război în Caraibe, oficial în cadrul unei ample operațiuni antidrog.

„Vom vorbi cu el, nicio problemă”

„Statelor Unite, celui care dorește să discute cu Venezuela, vom vorbi cu el, «face to face», față în față. Nicio problemă. Ceea ce nu putem permite este ca poporul creștin din Venezuela să fie bombardat și masacrat”, a declarat președintele Maduro, în timpul programului său săptămânal de la televiziunea publică venezueleană.

El a răspuns, astfel, unei scrisori transmise de un pastor american.

„Am spus-o în engleză și o repet mereu. «Dialogue», nu-i așa în engleză? Dialog, dialog… «Yes – Peace! War – NO! Never, never war» (n.r. – «Da păcii! Nu războiului! Niciodată, niciodată război!»). Astfel, oricine dorește să dialogheze ne va găsi întotdeauna pe noi, oameni de cuvânt”, a adăugat Maduro câteva momente mai târziu.

De asemenea, președintele Venezuelei a vorbit, fără a da nume, despre „sectoare ale puterii” americane care „vor ca președintele Trump să facă cea mai mare greșeală a vieții sale și să intervină militar împotriva Venezuelei. Acesta ar fi sfârșitul politic al leadershipului său… și îl împing, îl împing, îl provoacă, îl provoacă”.

Semnale contradictorii de la Casa Albă

Washingtonul transmite semnale contradictorii cu privire la posibilitatea unor atacuri asupra Venezuelei, evocate în ultimele luni de Donald Trump. Luni, președintele le-a spus jurnaliștilor că, „la un moment dat, voi vorbi cu el”, adăugând în același timp că „Nicolás Maduro nu a fost bun pentru Statele Unite”.

Întrebat dacă exclude trimiterea de trupe americane în Venezuela, Trump a răspuns: „Nu, nu exclud această posibilitate, nu exclud nimic”.

Din august, Washingtonul menține o prezență militară importantă în Caraibe, inclusiv cel mai mare portavion din lume. Oficial, flota navală este acolo pentru a lupta împotriva traficului de droguri destinat Statelor Unite.

Dar, Venezuela acuză SUA că folosesc traficul de droguri „ca pretext pentru a impune o schimbare de regim” și a confisca petrolul țării.

