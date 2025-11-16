Grupul operativ Southern Spear a lovit o altă navă operată de narcoteroriști în Pacificul de Est. Bilanțul crește la 83 de presupuși traficanți uciși

Grupul operativ comun Southern Spear confirmă că a efectuat un alt „atac kinetic letal asupra unei nave operate de o organizație teroristă desemnată” care transporta narcotice în Pacificul de Est. Trei bărbați narco-teroriști aflați la bordul navei au fost uciși.

La ordinul șefului Pentagonului Pete Hegseth, Comandamentul de Sud al Statelor Unite și Pentagonul au coordonat al 21-lea atac asupra unui presupus vas de narcoteroriști. Comandamentul de Sud al Statelor Unite a anunțat duminică că operațiunea a avut succes. Numărul presupușilor narcoteroriști a ajuns la 83.

„Serviciile de informații au confirmat că pe acel vas se aflau traficanți de narcotice, care tranzitau pe o rută cunoscută pentru traficul de narcotice. Trei bărbați narcoteroriști de la bordul vasului au fost uciși. Vasul făcea trafic de narcotice în Pacificul de Est și a fost lovit în ape internaționale.”, a comunicat Pentagonul.

Trump s-a decis cum va ataca Venezuela

CNN informează că Trump, vizat de scandalul legat de dosarele Epstein, ar fi luat o decizie privind modul cum va desfășura operațiunile militare în Venezuela, susțin patru surse anonime. Prezența militară în regiunea Americii de Sud a crescut la 15.000 de militari, iar pe 13 noiembrie 2025, Pentagonul a inițiat „Operation Southern Spear” (în română: „Operațiunea Sulița Sudică”). P

e 14 noiembrie, Pete Hegseth a schimbat placa Departamentului Apărării cu una pe care este inscripționată noua denumire a departamentului pe care îl conduce ca secretar: Departamentul Războiului.

Departamentul de Stat al SUA a desemnat „Cartel de los Soles” ca Organizație Teroristă Străină, „condusă de ilegitimul Nicolas Maduro.”

Nicolas Maduro, speriat fiind, îndeamnă la pace

Între timp, Nicolas Maduro, președintele Venezuelei a avertizat că o intervenție militară a SUA în țara sa ar putea provoca un conflict sângeros, costisitor și de lungă durată pentru forțele armate americane.

„Venezuela va deveni ca Fâșia Gaza, va fi un nou război ca în Afganistan sau Vietnam. Opriți mâna nebunească care comandă aceste bombardamente, ucideri și aduc războiul în America de Sud, în Caraibe. Opriți RĂZBOIUL! Fără RĂZBOI!”, a spus Nicolas Maduro, care a fredonat melodia „Imagine” a lui John Lennon.

Sursa Video/Foto: Pentagon

Autorul recomandă: America ar putea ataca Venezuela „în câteva ore sau zile”, anunță presa din SUA. De ce Trump vrea să îl dea jos pe Maduro