Prima pagină » Știri externe » Donald Trump anunță „posibile discuții” cu președintele Venezuelei, la două zile după ce SUA a lansat un raid aerian asupra navelor din Pacific

Ruxandra Radulescu
17 nov. 2025, 10:53, Știri externe

Președintele Donald Trump a declarat duminică că Statele Unite ar putea începe discuții cu președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, care se confruntă cu presiuni tot mai mari din partea Washingtonului pe fondul unei intensificări masive a forțelor armate americane în Caraibe. Acesta a fost unul dintre primele semne ale unei posibile căi de dezamorsare a tensiunilor din regiune, în contextul în care SUA desfășoară atacuri puternice împotriva ambarcațiunilor suspectate de trafic de droguri în largul coastei Venezuelei și în estul Oceanului Pacific.

„E posibil să am unele discuții cu Maduro și vom vedea cum se vor desfășura, dar ar dori să vorbească”, a declarat Trump reporterilor duminică, în West Palm Beach, Florida, înainte de a se îmbarca într-un zbor înapoi spre Washington, potrivit Reuters.

Trump nu a oferit alte detalii despre posibilitatea unor discuții cu Maduro, pe care SUA l-au acuzat că ar avea legături cu traficul ilegal de droguri, fapt pe care Maduro îl neagă.

Administrația Trump ar fi discutat deja strategii pentru operațiuni militare în Venezuela

Înalți oficiali ai administrației Trump au avut trei întâlniri la Casa Albă săptămâna trecută pentru a discuta opțiuni pentru posibile operațiuni militare împotriva Venezuelei, inclusiv atacuri terestre în interiorul țării, au declarat surse oficiale anonime, pentru Reuters.

Trump a declarat vineri că „a luat o oarecare decizie”, în ceea ce privește Venezuela.

Ministerul Comunicațiilor din Venezuela nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii cu privire la ultimele remarci ale lui Trump.

Trump l-a acuzat pe președintele Nicolas Maduro de relații cu traficanții de droguri

Mai devreme duminică, secretarul de stat Marco Rubio a declarat că SUA va desemna presupusa rețea de trafic de droguri, Cartel de los Soles, drept „organizație teroristă străină”, ceea ce face ca oferirea de sprijin material grupării să fie o infracțiune pentru oricine din SUA.

Oficialii americani au acuzat Cartel de los Soles că lucrează cu banda venezueleană Tren de Aragua, pe care Washingtonul a desemnat-o anterior drept organizație teroristă străină, care trimite narcotice ilegale în SUA.

Administrația Trump a susținut că Maduro conduce Cartel de Los Soles, fapt pe care Maduro îl neagă.

Întrebat dacă anunțul lui Rubio înseamnă că SUA ar putea ataca activele și infrastructura lui Maduro din Venezuela, Trump a spus:

„Ne permite să facem asta, dar nu am spus că o vom face”.

Întrebat ce înseamnă faptul că Maduro este interesat să discute, Trump, care anulase relațiile diplomatice cu Venezuela la începutul lunii octombrie, a spus că nu știe, dar a adăugat: „Vorbesc cu oricine”.

Trump a sugerat, însă, că va continua să exercite presiuni asupra lui Maduro, care este la putere din 2013 și nu este recunoscut de SUA ca președinte legitim al Venezuelei.

„Îi împiedicăm pe traficanții de droguri și pe cei care se ocupă de droguri să intre în țara noastră”, a spus Trump.

