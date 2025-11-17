Trump nu exclude o operațiune militară terestră în Venezuela. În ce condiții președintele SUA ar bombarda Mexicul și Columbia

În timp ce a desfășurat o conferință de presă despre găzduirea Cupei Mondiale din 2026, un reporter l-a întrebat pe Donald Trump dacă SUA vor ataca Venezuela.

Președintele a declarat că „nu exclude” desfășurarea unei operațiuni militare terestre.da

„Nu exclud nimic. Trebuie doar să ne ocupăm de Venezuela”, a declarat președintele.

„Trebuie să avem grijă cu Venezuela. Sunt sute de mii de oameni care intră din pușcării în țara noastră. Nimeni nu o știe mai bine decât această tânără care face o treabă fantastică (s-a adresat lui Kristi Noem, secretara pe Securitate Internă). Avem frontiere întărite. Nimeni nu mai vine. Dar avem milioane de oameni care vin din Venezuela, care trec prin Nicaragua. Este și o gașcă hispanică, nu Kristi? ”, a întrebat-o Trump pe secretara sa.

Kristi Noem: „Da, absolut. Sunt cei mai răi. Sunt ucigași. Masacrează oamenii. Îi taie în bucăți.”

TRUMP: „Iubesc Venezuela, poporul, dar oamenii care îi fac rău acestei țări. Ce i au făcut Biden și democrații lui nu poate fi uitat niciodată.”

Trump este dispus să bombardeze Mexicul pentru a opri drogurile

Trump a mai spus că este dispus și să bombardeze ținte din Mexic pentru a stopa traficul de droguri periculoase pe teritoriul SUA.

Reporter: „Veți lansa bombardamente aeriene în Mexic sau veți trimite trupe terestre americane? TRUMP: Voi lansa atacuri împotriva Mexicului ca să opresc drogurile? Este ok pentru mine Sunt de acord cu asta. Aș face asta pe coridoarele terestre? Aș face-o absolut. Tot ce trebuie să facem să oprim drogurile….este o problemă cu certitudine în Mexic. O să mă interesez în săptămânile următoare. Aproape nu mai vin deloc droguri pe mare în SUA. Fiecare vas pe care îl lovim – salvăm 25.000 de vieți americane, familiile de la distrugere. Sunt familii decimate care nu se mai recuperează niciodată!”

De câteva zile, Mexicul este afectat de protestele masive din capitală, desfășurate împotriva președintei țării. Cei care manifestă în memoria primarului asasinat susțin că președinta Claudia Sheinbaum a fost prea indulgentă cu cartelurile de droguri.

Trump ar fi dispusă să bombardeze și Columbia

Președintele Donald Trump le-a declarat reporterilor că ar bombarda cu „mândrie” toate fabricile de cocaină din Columbia.

„Columbia are fabrici de COCAINĂ. Ei fabrică COCAINĂ. Dacă le-aș nimici fabricile, aș fi tare MÂNDRU să o fac personal. Nu zic că o fac, dar aș face-o cu mândrie fiindcă aș salva MILIOANE DE VIEȚI”, a spus Trump.

Președintele Columbiei, Gustavo Pedro, a spus la începutul anului 2025 că ar legaliza consumul de cocaină, precizând că nu este un drog mai periculos decât whisky-ul.

Un fost ministru de Externe l-a acuzat pe președintele columbian că ar fi „dependent de droguri”.

Trump ar fi dispus totuși să discute cu Maduro

Președintele Donald Trump a declarat duminică că Statele Unite ar putea începe discuții cu președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, care se confruntă cu presiuni tot mai mari din partea Washingtonului pe fondul unei intensificări masive a forțelor armate americane în Caraibe.

Reporter: Sunteți dispus să discutați cu Maduro ?

TRUMP: „Probabil aș face-o, aș discuta cu Maduro.”

Reporter: „În aceste discuții cu Maduro, se poate spune că i-ați permite să stea la putere, cu sprijinul dumneavoastră?”

TRUMP:„ Întrebarea pare înșelătoare. Nu cred că a fost menită să fie înșelătoare. Dar Maduro ne-a făcut mult rău țării noastre. Avem probleme cu alte țări. Însă, a eliberat prizonieri care ne-au cauzat un dezastru în țara noastră. El nu a fost un om bun cu Statele Unite.”

Declarația lui Trump a fost unul dintre primele semne ale unei posibile căi de dezamorsare a tensiunilor din regiune, în contextul în care SUA desfășoară atacuri puternice împotriva ambarcațiunilor suspectate de trafic de droguri în largul coastei Venezuelei și în estul Oceanului Pacific.

Statele Unite declară oficial război cartelurilor de droguri

Pe 14 noiembrie, Pete Hegseth, șeful Pentagonului, a anunțat că administrația Trump a lansat „Operațiunea Southern Spear”, care se va concentra destabilizarea cartelurilor și pe reducerea traficului de droguri din regiune.

Anunțul a venit după ce s-a dezvăluit că președintele american analizează planurile militare pentru potențiale atacuri în Venezuela în următoarele zile.

Sursa Foto: Profimedia

Sursa Video: White House

