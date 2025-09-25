MAE avertizează asupra unui material FALS atribuit ministrului de Externe despre Moldova

Ministerul Afacerilor Externe a semnalat joi apariția unui material fals în social media care pretindea a conține declarații ale ministrului român de Externe legate de Republica Moldova.

„Ministerul Afacerilor Externe denunță apariția în social media a unui material fals atribuit postului Euronews, care face referire la pretinse declarații ale ministrului afacerilor externe. MAE respinge categoric acest conținut care atribuie fals ministrului român al afacerilor externe afirmatii legate de Republica Moldova. Acest continut este prezentat într-un videoclip publicat și distribuit larg pe platformele de social media. Materialul prezintă caracteristici de conținut și este prezent pe rețele de conturi utilizate deja în campanii de manipulare și interferență informațională străină denunțate de România și state partenere din UE și NATO”, transmite joi MAE.

Potrivit ministerului, materialul folosește tehnici și proceduri cunoscute pentru amplificarea artificială a conținutului fals și urmărește influențarea opiniei publice în România, dar și în rândul partenerilor și aliaților țării.

În contextul apropiatelor alegeri parlamentare din Republica Moldova, astfel de materiale sunt considerate „elemente clasice din arsenalul acțiunilor hibride, menite să creeze tensiuni ideologice și să susțină narative de propagandă statală”.

MAE a raportat conținutul fals platformelor de social media și autorităților competente și a transmis informații către Rețeaua de Alertă Rapidă (RAS) a UE pentru monitorizare și contracarare.

Surse foto: Profimedia

