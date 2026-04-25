Poliţiştii din municipiul Bucureşti au ridicat, în urma unor percheziţii domiciliare, aproximativ 50.000 de articole de îmbrăcăminte şi produse de parfumerie.

Valoarea acestora a fost estimată la aproximativ 12.550.000 de lei, dacă ar fi fost comercializate ca bunuri de marcă.

Cum operau străinii în sectorul 2 al Capitalei

Potrivit oamenilor legii, mandatele efectuate au demonstrat că mai mulți cetățeni străini operau în sectorul 2, în direcția punerii în circulație de produse contrafăcute.

*La data de 24 aprilie 2026 polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 2 au pus în aplicare 14 mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București, precum și 14 mandate de aducere, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de punere în circulație de produse contrafăcute, faptă prevăzută de Legea nr. 84/1998.*

Din materialul probator administrat în cauză a rezultat faptul că, în cursul lunii aprilie 2026, mai mulți cetățeni străini ar fi expus spre vânzare, într-un complex comercial din Sectorul 2, produse de îmbrăcăminte și parfumerie falsificate. Acestea purtau însemnele unor mărci protejate pe teritoriul României, existând suspiciunea că acestea ar fi contrafăcute.

50.000 de articole de îmbrăcăminte și produse de parfumerie confiscate

În urma efectuării perchezițiilor domiciliare, polițiștii au identificat și ridicat aproximativ 50.000 de articole de îmbrăcăminte și produse de parfumerie. Valoarea acestora este estimată la aproximativ 12.550.000 de lei. De asemenea, a fost ridicată suma de 62.000 de lei, identificată la un stand din cadrul complexului comercial anchetat. Persoanele vizate au fost conduse la audieri, în vederea stabilirii situației de fapt și dispunerii măsurilor legale care se impun.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

