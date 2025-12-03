„Magia” târgului de Crăciun de la Craiova. Cum „dispar” 100 de lei și nu știi pe ce

Târgurile de Crăciun sunt ca un magnet pentru vizitatori în această perioadă, în ciuda prețurilor piperate. Să luăm exemplul celui mai frumos târg de Crăciun din Europa, mai exact cel organizat la Craiova.

Și, evident, dacă e cel mai frumos târg de Crăciun din Europa, este de aștepatat ca și prețurile să fie pe măsură. Destul de mari, mai exact, după cum arată un localnic care a venit și el la târg cu 100 de lei, ca să cumpere ceva. Astfel, localnicul s-a oprit la o căsuță care vinde gogoșele calde, de unde a cumpărat două porții. La 35 de lei porția, s-au dus din start 70 de lei din bugetul său de 100 de lei.

Pentru a valorifica și restul banilor, bărbatul a întrebat vânzătoarea ce mai poate cumpăra de 30 de lei și așa s-a mai ales cu o ciocolată caldă (20 de lei) și o sticlă cu apă (10 lei).

Localnicul a filmat întreaga ”operațiune” și a postat-o pe rețelele sociale. Clipul s-a viralizat rapid și a adunat numeroase comentarii, majoritatea fiind pe ideea că prețurile de târgul de Crăciun sunt mari.

Ce prețuri mai sunt la târgul de Crăciun din Craiova? Ei bine, doi mici și o porție de cartofi costă aproape 30 de lei, cam cât un meniul al zilei cu două feluri de mâncare. O porție de fasole cu ciolan costă 25 de lei, iar pentru amatorii de dulciuri se găsesc, printre altele, și rulouri cu scorțișoară (20 de lei) și salam de biscuiți (14 lei).

