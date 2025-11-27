Prima pagină » Actualitate » Târgul de Crăciun din Craiova, desemnat cel mai frumos din Europa. Cum a reacționat Lia Olguța Vasilescu

27 nov. 2025, 18:39, Actualitate
Craiova a câștigat locul 1 în competiția Târgurilor de Crăciun din Europa, cu un avans de peste 56.000 de voturi față de locul doi. Peste 55% dintre voturile primite au venit din afara României, în special din SUA, Marea Britanie, Franța, Belgia, Germania și Spania.

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat fericita victorie a orașului în competiția europeană a târgurilor de Crăciun, după o mobilizare impresionantă la nivel internațional.

„Craiova a câștigat locul 1 în competiția Târgurilor de Crăciun din Europa! Am primit 142.687 de voturi din toată lumea, cu un avans de peste 56000 de voturi față de locul II. Din totalul de voturi, peste 55 la sută au provenit din afara României, în principal din SUA, Marea Britanie, Franța, Belgia, Germania și Spania. In fiecare dintre aceste țări, Craiova se clasează fie pe locul I, fie în top 3. Mulțumim tuturor vizitatorilor și mai ales celor care ne-au votat”, a scris Olguța Vasilescu pe Facebook.

Primarul Craiovei a anunțat și o surpriză cu ocazia acestei victorii: „La ora 18.30, astăzi, îl întâmpinăm pe Moșul cu focuri de artificii să sărbătorim!”

Președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a transmis un mesaj de apreciere: „Felicitări, Craiova! Felicitări, Lia Olguta Vasilescu! Ați reușit să transformați orașul într-o poveste, iar această recunoaștere europeană arată cât suflet, frumusețe și dăruire s-au pus în fiecare detaliu. De acum este și oficial: magia sărbătorilor se simte cel mai bine anul acesta la Craiova”.

Acest succes vine în contextul în care Târgul de Crăciun din Craiova a devenit, în ultimii ani, una dintre cele mai atractive destinații de sărbători din România.

