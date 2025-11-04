Prima pagină » Actualitate » MAI a confirmat că SUA a deportat peste 120 de români în 2025

MAI a confirmat că SUA a deportat peste 120 de români în 2025

04 nov. 2025
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Ministerul Afacerilor Interne din România a confirmat faptul că SUA a operat două zboruri spre România pentru a deporta din State peste 120 de cetățeni români în 2025.

Statele Unite ale Americii (SUA) au operat în acest an două zboruri cu avioane militare spre România ca să aducă în țara noastră un număr necunoscut de deportați care aveau cetățenie română.

Informațiile despre cele două zboruri au fost confirmate în a doua jumătate a lunii octombrie 2025 pentru BoardingPass de organizația Human Rights First.

Cu toate acestea, în ciuda acestei confirmări, numărul persoanelor care au fost deportate din SUA în România a rămas necunoscut, dar Ministerul Afacerilor Interne din România a precizat: cu zborul din data de 7 iunie 2025, au fost returnați în România un număr de 43 de cetățeni români, pe baza unor decizii de returnare emise de autoritățile americane”.

Tot în acel răspuns s-a precizat și că pe zborul din data de 15 august 2025 au fost returnați în România un număr de 83 de cetățeni, pe baza unor decizii de returnare emise de autoritățile americane”.

Ministerul mai spune că zborurile respective au fost organizate de autoritățile americane în cooperare cu autoritățile române, cetățenilor români fiindu-le emise decizii de returnare de instanțele americane, din motive legate de șederea ilegală pe teritoriul SUA”.

MAI transmite că este important de precizat faptul că returnarea/deportarea unor cetățeni români, de pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, se realizează în conformitate cu prevederile legislației naționale americane în materie, fiind un act unilateral, fără a implica vreo autoritate judiciară din România care să solicite extrădarea acestora sau să recunoască o pedeapsă cu închisarea aplicată de o autoritate judiciară americană”.

