04 nov. 2025, 09:16, Actualitate
Vânzările de mașini electrice în SUA s-au prăbușit, în octombrie 2025 / Sursa FOTO: Shutterstock

Vânzările de mașini electrice în Statele Unite au înregistrat o scădere semnificativă în luna octombrie. Din câte se pare, de vină ar fi eliminarea stimulentelor federale de până la 7.500 de dolari pentru achiziţia de vehicule electrice.

CNBC a adunat date de la mai mulţi producători auto, iar cifrele raportate indică o prăbușire a vânzărilor pe acest segment.

Scăderi de până la 70% pentru unele modele

În contextul în care numeroşi cumpărători şi-au devansat achiziţiile înainte de expirarea creditelor fiscale, Ford, Hyundai, Kia şi Toyota au raportat scăderi importante de vânzări.

Ford, al treilea cel mai mare producător de vehicule electrice din SUA, a consemnat o scădere anuală de 25% a vânzărilor de maşini electrice în luna octombrie. Printre modelele care nu mai prezintă interes se numără Mustang Mach-E (-12%) şi F-150 Lightning (-17%).

Probleme sunt și la Toyota, care a vândut doar 18 unităţi din modelul BZ, faţă de 1.401 unităţi în octombrie 2024 şi 61 de unităţi în septembrie.

Și cei de la Kia, dar şi Hyundai au raportat scăderi cuprinse între 52% şi 71% faţă de anul trecut. În cazul modelelor Hyundai Ioniq 5 şi Ioniq 9, vânzările au scăzut cu 80%, respectiv 71%, de la o lună la alta, tendinţă similară cu cea observată la modelele echivalente ale mărcii Kia.

„Expirarea creditului fiscal federal a influenţat vânzările din octombrie, însă cererea a fost solidă înainte de această schimbare, iar noi credem că piaţa se va stabiliza în perioada următoare”, a declarat Randy Parker, CEO al Hyundai Motor North America, pentru CNBC.

Interes tot mai mare pentru mașini hibride

În schimb, dacă pe segmentul electric este declin, vânzările de vehicule hibride au continuat să crească. Hyundai a raportat un avans de 41% faţă de octombrie 2024, ceea ce a dus la o creştere totală de 8% a vânzărilor „electrificate” (EV + hibride).

Chiar dacă doar câţiva producători publică cu regularitate informații privind vânzările, datele disponibile arată o scădere generală a pieţei de vehicule electrice după eliminarea subvenţiilor, în SUA.

„Odată cu dispariţia creditelor, piaţa pare să intre într-un ritm mai natural. Octombrie marchează începutul unei perioade de reaşezare, în care achiziţiile sunt motivate mai mult de interesul real pentru maşinile electrice, nu de graba generată de subvenţii”, a explicat Jessica Caldwell, analist-şef la Edmunds/CarMax.

„Expirarea creditului fiscal federal a influenţat vânzările din octombrie, dar am observat o cerere puternică înainte de această schimbare şi rămânem încrezători că piaţa se va stabiliza”, a transmis un punct de vedere pentru CNBC și Randy Parker, CEO al Hyundai Motor North America.

Șeful Ford a anticipat prăbușirea pieței auto

Anterior, mai mulţi lideri din industrie, inclusiv Jim Farley, CEO al Ford, avertizaseră asupra unui posibil „colaps” al vânzărilor de vehicule electrice. Specialiștii au estimat scăderi cuprinse de la 12% la 5% în ceea ce privește cota de piaţă a mașinilor electrice.

În prezent, Tesla deţine o cotă de 43,1% pe piaţa americană a vehiculelor electrice, urmată de General Motors, cu 13,8%, potrivit datelor Motor Intelligence.

Conform estimărilor celor de la Kelley Blue Book (Cox Automotive), vânzările de autoturisme electrice din SUA au atins un nivel record în trimestrul al treilea din 2025 – 438.487 de unităţi, în creştere cu 40,7% faţă de trimestrul precedent şi cu 29,6% faţă de anul anterior.

După acest vârf, acum pare că a venit o corecţie accentuată a pieţei.

