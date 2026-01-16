Prima pagină » Actualitate » Mâncarea tradițională românească pe care o detestă Ceanu Zheng. De ce nu o suportă chinezul de la Survivor 2026, de la Antena 1

16 ian. 2026, 07:29, Actualitate
Chiar dacă s-au născut și a crescut în România, Ceanu Zheng nu preferă toate preparatele tradiționale românești. Tânărul are un fel de mâncare pe care l-a menționat în repetate rânduri că nu îl suportă.

Ceanu Zheng, în vârstă de 26 de ani este face parte din echipa Faimoșilor la celebrul show Survivor. Adesea, el a povestit cât de mult iubește mâncarea tradițional românească, însă și care este preparatul pe care nu l-a agreat niciodată, și anume, piftia.

Care este preparatul pe care Ceanu Zheng îl detestă

Motivul principal pe care l-a prezentat Ceanu este textura gelatinoasă a piftiei care i se pare neapetisantă din cauza texturii gelatinoase. El nu este singurul tânăr din altă cultură care are această părere despre piftie

El a descris-o ca fiind „inamicul numărul 1” în videoclipurile sale despre mâncare românească, considerând-o ciudată din cauza consistenței.

Ce mâncăruri preferate are Ceanu

Spre deosebire de piftie, Ceanu a declarat deseori că iubește sarmalele (chiar a făcut un vlog în care gătea sarmale în Beijing), micii și ciorba de burtă (pe care o consideră excelentă, deși mulți străini o refuză).

Pentru că este chinez crescut în România, el face des comparații între mâncarea picantă și diversă din China și cea consistentă din România, dar piftia rămâne singura care primește constant „dislike” din partea lui.

Ceanu Zheng a început să posteze pe YouTube pentru prima dată în 2018. La scurt timp, comunitatea lui din mediul online a crescut, în prezent având pe pe Instagram 325.000 de urmăritori.

De-a lungul timpului au existat zvonuri că Iuliana Beregoi ar fi fost iubita lui, însă cântăreața a spus că au fost doar buni prieteni. Aceleași zvonuri au apărut, după ce el s-a afișat alături de Andreea Bostănică, însă niciunul nu a vorbit pe marginea acestui subiect la acel moment.

