Mercenarul Horațiu Potra, fiul său, Dorian Potra, și nepotul, Alexandru Potra, sunt prezentați în această dimineață în fața magistraților de la Curtea de Apel București, pentru validarea mandatelor de arestare, de către un judecător de drepturi și libertăți.

UPDATE: Curtea de Apel București a confirmat mandatele de arestare preventivă pentru 30 de zile în cazul lui Horațiu Potra, al fiului și nepotului acestuia. Decizia nu este definitivă.

UPDATE: Instanța de la Curtea de Apel București a rămas în pronunțare în ceea ce privește validarea mandatului de arestare a lui Horațiu Potra. Mercenarul a fost escortat de mascați din incinta Curții de Apel.

Horațiu Potra este acuzat de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor , orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și instigare publică.

Iubita lui Horațiu Potra a ajuns la Curtea de Apel București

Iubita lui Horațiu Potra s-a prezentat la Curtea de Apel București, pentru a-l susține pe mercenar, însă refuză să răspundă întrebărilor din partea jurnaliștilor prezenți.

Horațiu Potra, Alexandru Cosmin Potra și Dorian Potra au fost aduși în România din Dubai, joi, 2o noiembrie, ca urmare a finalizării procedurii de extrădare.

Pe numele mercenarului a fost emis un mandat de arestare în lipsă, emis de autoritățile române în dosarul Parchetului General privind infracțiuni împotriva ordinii constituționale a României – lovitură de stat.

Ce au descoperit anchetatorii la reședința lui Potra

La începutul lunii decembrie 2024, Horațiu Potra și aproximativ douăzeci de asociați au fost reținuți temporar în România, după ce autoritățile i-au interceptat pe drumul către București. Au fost suspectați că intenționau să organizeze proteste violente după anularea primului tur al alegerilor.

Ulterior, anchetatorii au descoperit arme ilegale și sume mari de bani în mai multe dintre reședințele sale.

Conform dosarelor de urmărire penală consultate de The Guardian, procurorii români au susținut ulterior că Georgescu s-a întâlnit cu Potra și cu membrii grupului său la o fermă de cai, în decembrie, la scurt timp după anularea rezultatului electoral, pentru a planifica o preluare violentă a puterii.

Horațiu Potra este, de asemenea, vizat de acuzații de evaziune fiscală în România, pentru venituri obținute în Africa din activități de mercenariat, precum și de acuzații privind finanțarea ilegală a campaniei lui Călin Georgescu, prin oferirea de bani și plata chiriei lunare pentru o limuzină de lux utilizată de candidatul prezidențial, potrivit mesajelor și facturilor din dosarul procurorilor.

Foto/Video: Gândul