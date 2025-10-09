Csorba Alexandru, fiul de 26 de ani, din Cluj Napoca, al manelistului Sandu Ciorbă, a fost arestat în Spania. Acesta era dat în urmărire națională și internațională, fiind acuzat de viol asupra unei minore.

Pe 8 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Direcției de Investigații Criminale – Serviciul Urmăriri, împreună cu cei ai Serviciului de Investigații Criminale – Compartimentul Urmăriri din Cluj, au arestat, pe teritoriul Spaniei – regiunea Cuenca, un bărbat de 26 de ani, fiul manelistului Sandu Ciorbă

Acuzații extrem de grave

Acesta era urmărit național și internațional, fiind condamnat de către Judecătoria Cluj – Napoca la executarea unei pedepse de 5 ani de închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de viol. În noaptea de 29 spre 30 iunie 2020, împreună cu alte două persoane și cu victima minoră, folosind un autoturism, acuzatul s-ar fi deplasat în zona unui câmp, din municipiul Cluj-Napoca, pe care l-ar fi cunoscut. Acesta i-ar fi oferit minorei o pastilă cu efecte psihoactive și, prin constrângere și exercitare de violență fizică asupra ei, ar fi determinat-o să întrețină raporturi sexuale.

Polițiștii Serviciului Urmăriri din cadrul Direcției de Investigații Criminale – I.G.P.R. au declanșat o operațiune ENFAST în care au beneficiat de sprijinul unității de urmăriri din cadrul Poliției Naționale a Regatului Spaniei. Fiul manelistului Sandu Ciorbă a fost arestat pe 8 octombrie, în vederea predării către autoritățile judiciare române.

În prezent, bărbatul de 26 de ani se află în custodia autorităților judiciare spaniole, urmând să fie supus procedurii standard de punere în executare a mandatului european de arestare emis pe numele său. Cooperarea internațională a fost realizată prin Biroul Sirene România din cadrul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională – I.G.P.R, mai transmit polițiștii.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Jador, cercetat penal pentru că a condus DROGAT. Testele INML au confirmat ce stupefiante a consumat

Dani Mocanu, după ce Mircea Cărtărescu i-a distribuit maneaua: „Mințile strălucite gândesc la fel. Sunt onorat”