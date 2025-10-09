Prima pagină » Justiție » Fiul manelistului Sandu Ciorbă, arestat în Spania. Bărbatul de 26 de ani era urmărit național și internațional pentru viol

Fiul manelistului Sandu Ciorbă, arestat în Spania. Bărbatul de 26 de ani era urmărit național și internațional pentru viol

09 oct. 2025, 15:28, Justiție
Fiul manelistului Sandu Ciorbă, arestat în Spania. Bărbatul de 26 de ani era urmărit național și internațional pentru viol

Csorba Alexandru, fiul de 26 de ani, din Cluj Napoca, al manelistului Sandu Ciorbă, a fost arestat în Spania. Acesta era dat în urmărire națională și internațională, fiind acuzat de viol asupra unei minore.

Pe 8 octombrie 2025, polițiștii din cadrul Direcției de Investigații Criminale – Serviciul Urmăriri, împreună cu cei ai Serviciului de Investigații Criminale – Compartimentul Urmăriri din Cluj, au arestat, pe teritoriul Spaniei – regiunea Cuenca, un bărbat de 26 de ani, fiul manelistului Sandu Ciorbă

Acuzații extrem de grave

Acesta era urmărit național și internațional, fiind condamnat de către Judecătoria Cluj – Napoca la executarea unei pedepse de 5 ani de închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de viol. În noaptea de 29 spre 30 iunie 2020, împreună cu alte două persoane și cu victima minoră, folosind un autoturism, acuzatul s-ar fi deplasat în zona unui câmp, din municipiul Cluj-Napoca, pe care l-ar fi cunoscut. Acesta i-ar fi oferit minorei o pastilă cu efecte psihoactive și, prin constrângere și exercitare de violență fizică asupra ei, ar fi determinat-o să întrețină raporturi sexuale.

Sursă foto – caracter ilustrativ: Profimedia

Polițiștii Serviciului Urmăriri din cadrul Direcției de Investigații Criminale – I.G.P.R. au declanșat o operațiune ENFAST în care au beneficiat de sprijinul unității de urmăriri din cadrul Poliției Naționale a Regatului Spaniei. Fiul manelistului Sandu Ciorbă a fost arestat pe 8 octombrie, în vederea predării către autoritățile judiciare române.

În prezent, bărbatul de 26 de ani se află în custodia autorităților judiciare spaniole, urmând să fie supus procedurii standard de punere în executare a mandatului european de arestare emis pe numele său. Cooperarea internațională a fost realizată prin Biroul Sirene România din cadrul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională – I.G.P.R, mai transmit polițiștii.

