Prima pagină » Actualitate » O femeie din Iași a murit după o partidă de amor, în miez de noapte. A fost pălmuită până la deces, apoi partenerul i-a aprins o lumânare la cap

O femeie din Iași a murit după o partidă de amor, în miez de noapte. A fost pălmuită până la deces, apoi partenerul i-a aprins o lumânare la cap

05 sept. 2025, 10:22, Actualitate
O femeie din Iași a murit după o partidă de amor, în miez de noapte. A fost pălmuită până la deces, apoi partenerul i-a aprins o lumânare la cap
sursa foto: BZI

Un bărbat a fost condamnat la Iași, zilele trecute, la 18 ani de închisoare: el și-a omorât concubina, la scurt timp după ce au încheiat o partidă de amor. Aceste scene de groază s-au petrecut în comuna ieșeană Bălțați.

Scene ireale la Iași. Un bărbat și-a omorât iubita, după ce a întreținut relații intime cu ea. S-a întâmplat în comuna ieșeană Bălțați. La data de 19.05.2023, în jurul orei 6:00, Cristinel Gherasim a dus la pășunat două vaci. Apoi, el s-a întors acasă și, alături de concubina sa, au început să lucreze în grădină. Tot în acea zi, bărbatul a plecat la barul din sat, unde a consumat băuturi alcoolice, apoi a mers acolo unde a lăsat vitele, pentru a le duce înapoi acasă. În noaptea de 19/20.05.2023, după ce a revenit la domiciliu, acesta a întreținut relații intime cu concubina sa. Conform spuselor acestuia, ambii s-au așezat pe patul din camera cu televizor, camera în care a fost găsită victima, cu capul spre perete aferent ușii de acces din hol. Inculpatul a explicat că s-a dezbrăcat complet și a aruncat hainele la capătul celălalt al patului, iar victima și-a dat jos doar pantalonii.

După ce s-a consumat raportul sexual, pe fondul unui conflict spontan, în timp ce victima se afla în pat, inculpatul i-a aplicat mai multe lovituri în zona feței și în zona capului, lovituri care i-au fost aplicate, cel mai probabil, cu pumnul sau plamele. În urma loviturilor, victima a sângerat pe așternuturile de pe pat, iar la scurt timp, în urma leziunilor provocate, a survenit decesul acesteia.

Inculpatul Gherasim Cristinel i-a aprins o lumânare, a plecat din locuință și, în jurul orei 02:45, a bătut în geamul vecinei sale. Aceasta i-a deschis, iar inculpatul a rugat-o să sune la 112, spunându-i că victima era decedată. Aceasta a sunat la S.N.U.A.U. 112, solicitând intervenția unei ambulanțe și a poliției, iar apoi s-a deplasat la locuința inculpatului. În casă, martora a constatat victima decedase, dar și faptul aceasta era vânătă, plină de sânge pe față (fiind cu fața în sus) și dezbrăcată complet în partea de jos a corpului”, au precizat anchetatorii, potrivit BZI.

Anchetatorii au găsit urme de sânge peste tot.

„Cu ocazia cercetării la fața locului, desfășurate la data de 20.05.2023, corpul victimei a fost găsit pe patul din prima cameră a locuinței. Victima era așezată pe spate, cu fața în sus, cu capul orientat spre tăblia patului dinspre peretele cu ușa de acces în hol. Aceasta era complet dezbrăcată în partea inferioară a corpului, iar în partea superioară era îmbrăcată cu un pulover negru cu dungi orizontale albe și diferite tonuri de gri. La examinarea cadavrului, pe față, au fost observate semne vizibile de violență și urme de sânge, iar pe gamba stângă, gamba dreaptă și genunchiul drept, urme de materii fecale. Pe perna și pătura ce acoperea patul au fost identificate pete de substanță de culoare brun-roșcată”, au stabilit anchetatorii.

Zilele trecute, bărbatul a fost condamnat la închisoare.

Condamnă pe inculpatul GHERASIM CRISTINEL, în prezent, aflat în Penitenciarul Iași, arestat în baza mandatului de arestare preventivă la o pedeapsă de 18 (optsprezece) ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de omor asupra unui membru de familie (infracțiune săvârșită în noaptea de 19/20.05.2023, asupra victimei Stegaru Mioara)”, au stabilit judecătorii ieșeni.

Autorul recomandă:

Câți bani a cerut un taximetrist unui turist, pentru o cursă de doar 2 km, din Aeroportul Iași. Nici în New York nu costă atât!

Pensii SPECIALE uriașe la Iași: zeci de milioane de euro plătite anual pentru magistrați!

Citește și

ACTUALITATE George Simion l-a numit pe premierul Poloniei, Donald Tusk, o „marionetă” și un „servitor al agendei globaliste”
11:03
George Simion l-a numit pe premierul Poloniei, Donald Tusk, o „marionetă” și un „servitor al agendei globaliste”
ACTUALITATE Trump pierde lupta cu LGBTQ+. Justiția se pronunță ÎMPOTRIVA președintelui american
10:58
Trump pierde lupta cu LGBTQ+. Justiția se pronunță ÎMPOTRIVA președintelui american
ACTUALITATE Mark Zuckerberg și-a dat în JUDECATĂ propria companie? Facebook: „Se dă drept o celebritate”
10:51
Mark Zuckerberg și-a dat în JUDECATĂ propria companie? Facebook: „Se dă drept o celebritate”
ACTUALITATE Povestea șoferiței de TIR care face senzație pe șosele. Are doar 1,53 m înălțime, dar conduce un mastodont de zeci de tone
10:40
Povestea șoferiței de TIR care face senzație pe șosele. Are doar 1,53 m înălțime, dar conduce un mastodont de zeci de tone
ACTUALITATE România riscă amânarea unor proiecte de autostrăzi și drumuri expres din cauza noilor constrângeri bugetare
10:35
România riscă amânarea unor proiecte de autostrăzi și drumuri expres din cauza noilor constrângeri bugetare
ACTUALITATE România are toleranță zero față de consumul de alcool la volan, dar totul era diferit în secolul al XIX-lea. Ce arătau primele reglementări rutiere
10:07
România are toleranță zero față de consumul de alcool la volan, dar totul era diferit în secolul al XIX-lea. Ce arătau primele reglementări rutiere
Mediafax
ANM: O toamnă călduroasă cu temperaturi mai mari decât cele specifice perioadei, până în octombrie
Digi24
Trump taie finanțarea unor programe de asistență militară pentru flancul estic al NATO. Când se vor termina banii de la Pentagon
Cancan.ro
Maria, tânăra torturată în Dubai, ar putea ajunge după gratii 😲 Ce s-a întâmplat după interviul în care a vorbit despre agresorii e
Prosport.ro
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
Adevarul
Regretele românilor reîntorși acasă din Occident: „Am o ură și mai mare acum, decât atunci când am plecat prima dată”
Mediafax
Cum poate contribui România la reconstrucția Ucrainei și care sunt domeniile esențiale unde au fost identificate oportunități economice
Click
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
O fată de 18 ani a câștigat 15 milioane de dolari în 2 săptămâni, pe OnlyFans. Cum își apără cariera controversată
Digi24
Anunț de ultimă oră al lui Daniel David. Ce trebuie să facă părinții luni, când începe școala
Cancan.ro
Dovada clară că Teo a jucat totul! L-am prins cu femeia care i-a furat inima! E celebră și ea!
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul în toată splendoarea! Arată fantastic
observatornews.ro
Vremea 8 septembrie - 6 octombrie 2025. Prima lună de toamnă, cu temperaturi de peste 33 de grade Celsius
StirileKanalD
Femeia călcată cu mașina de amant, în Mizil, a murit la spital după zile de chin - VIDEO
KanalD
Care a fost cauza tragedie din Lisabona. Cum s-a produs accidentul în care au murit 17 persoane
Ciao.ro
Ce ispite la Insula Iubirii?! Vedetele din România care au făcunt senzatie pe străzile din Capitală
Promotor.ro
Așteptarea a luat sfârșit! Dacia Duster și Bigster vor fi disponibile cu cutie automată și 4x4!
Descopera.ro
Gata să descoperi secretul? Rețeta ciocolatei perfecte!
Capital.ro
Elena Udrea este cea mai fericită. Vestea momentului despre fostul ministru al Turismului
Evz.ro
David Popovici, viral după o partidă de pescuit. Toate glumele fanilor
A1
Gestul neașteptat făcut de ispita Teo Costache după finala Insula Iubirii sezonul 9. Fanii au rămas surprinși
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
Ce reacție a avut președintele țării, Nicușor Dan, după ce Viorica Dăncilă nu a fost văzută cu ochi buni în ceea ce privește participarea sa la parada militară organizată la Beijing
RadioImpuls
Ce risca profesorii care refuza sa intre la ore si stau in cancelarie. Declarațiile Ministrului Educației: „Când vor avea copiii acolo, n-au cum să nu se ocupe de ei”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aflat la o petrecere, Bulă este abordat de o tipă: - Îmi vine să te invit la mine...
Descopera.ro
Test de cultură generală. Cât de rapid este cel mai rapid om din lume?
VIDEO Nicușor Dan a stat degeaba 100 de zile la Cotroceni. Nu s-a lipit nimic de el
10:53
Nicușor Dan a stat degeaba 100 de zile la Cotroceni. Nu s-a lipit nimic de el
EXTERNE ATAC mortal în Canada. O tânără de 18 ani, ucisă și alte șapte persoane rănite după un atac cu cuțitul. Agresorul a plecat în cursa morții
10:28
ATAC mortal în Canada. O tânără de 18 ani, ucisă și alte șapte persoane rănite după un atac cu cuțitul. Agresorul a plecat în cursa morții
SPORT Ianis Hagi, după ce a SEMNAT cu Alanyaspor: „Înțeleg așteptările, responsabilitățile și moștenirea pe care tatăl meu a lăsat-o aici”
10:20
Ianis Hagi, după ce a SEMNAT cu Alanyaspor: „Înțeleg așteptările, responsabilitățile și moștenirea pe care tatăl meu a lăsat-o aici”
EXTERNE Medicii, șocați când au văzut ce s-a dezvoltat în abdomenul unui nou-născut. Micuțul a ajuns direct pe masa de OPERAȚIE: „Îi striveau stomacul”
10:02
Medicii, șocați când au văzut ce s-a dezvoltat în abdomenul unui nou-născut. Micuțul a ajuns direct pe masa de OPERAȚIE: „Îi striveau stomacul”
EXTERNE Coreea de Nord va continua să sprijine China, l-a asigurat Kim Jong-Un pe Xi Jinping/ „PRIETENIA” dintre cele două state „nu se poate schimba”
10:01
Coreea de Nord va continua să sprijine China, l-a asigurat Kim Jong-Un pe Xi Jinping/ „PRIETENIA” dintre cele două state „nu se poate schimba”
POLITICĂ Adrian Toni Neacșu consideră că „justiția ar trebui să își înceteze protestul imediat după pronunțarea” CCR
10:01
Adrian Toni Neacșu consideră că „justiția ar trebui să își înceteze protestul imediat după pronunțarea” CCR