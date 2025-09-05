O femeie din Iași a murit după o partidă de amor, în miez de noapte. A fost pălmuită până la deces, apoi partenerul i-a aprins o lumânare la cap

Un bărbat a fost condamnat la Iași, zilele trecute, la 18 ani de închisoare: el și-a omorât concubina, la scurt timp după ce au încheiat o partidă de amor. Aceste scene de groază s-au petrecut în comuna ieșeană Bălțați.

Scene ireale la Iași. Un bărbat și-a omorât iubita, după ce a întreținut relații intime cu ea. S-a întâmplat în comuna ieșeană Bălțați. La data de 19.05.2023, în jurul orei 6:00, Cristinel Gherasim a dus la pășunat două vaci. Apoi, el s-a întors acasă și, alături de concubina sa, au început să lucreze în grădină. Tot în acea zi, bărbatul a plecat la barul din sat, unde a consumat băuturi alcoolice, apoi a mers acolo unde a lăsat vitele, pentru a le duce înapoi acasă. În noaptea de 19/20.05.2023, după ce a revenit la domiciliu, acesta a întreținut relații intime cu concubina sa. Conform spuselor acestuia, ambii s-au așezat pe patul din camera cu televizor, camera în care a fost găsită victima, cu capul spre perete aferent ușii de acces din hol. Inculpatul a explicat că s-a dezbrăcat complet și a aruncat hainele la capătul celălalt al patului, iar victima și-a dat jos doar pantalonii.

După ce s-a consumat raportul sexual, pe fondul unui conflict spontan, în timp ce victima se afla în pat, inculpatul i-a aplicat mai multe lovituri în zona feței și în zona capului, lovituri care i-au fost aplicate, cel mai probabil, cu pumnul sau plamele. În urma loviturilor, victima a sângerat pe așternuturile de pe pat, iar la scurt timp, în urma leziunilor provocate, a survenit decesul acesteia.

„Inculpatul Gherasim Cristinel i-a aprins o lumânare, a plecat din locuință și, în jurul orei 02:45, a bătut în geamul vecinei sale. Aceasta i-a deschis, iar inculpatul a rugat-o să sune la 112, spunându-i că victima era decedată. Aceasta a sunat la S.N.U.A.U. 112, solicitând intervenția unei ambulanțe și a poliției, iar apoi s-a deplasat la locuința inculpatului. În casă, martora a constatat că victima decedase, dar și faptul că aceasta era vânătă, plină de sânge pe față (fiind cu fața în sus) și dezbrăcată complet în partea de jos a corpului”, au precizat anchetatorii, potrivit BZI.

Anchetatorii au găsit urme de sânge peste tot.

„Cu ocazia cercetării la fața locului, desfășurate la data de 20.05.2023, corpul victimei a fost găsit pe patul din prima cameră a locuinței. Victima era așezată pe spate, cu fața în sus, cu capul orientat spre tăblia patului dinspre peretele cu ușa de acces în hol. Aceasta era complet dezbrăcată în partea inferioară a corpului, iar în partea superioară era îmbrăcată cu un pulover negru cu dungi orizontale albe și diferite tonuri de gri. La examinarea cadavrului, pe față, au fost observate semne vizibile de violență și urme de sânge, iar pe gamba stângă, gamba dreaptă și genunchiul drept, urme de materii fecale. Pe perna și pătura ce acoperea patul au fost identificate pete de substanță de culoare brun-roșcată”, au stabilit anchetatorii.

Zilele trecute, bărbatul a fost condamnat la închisoare.

„Condamnă pe inculpatul GHERASIM CRISTINEL, în prezent, aflat în Penitenciarul Iași, arestat în baza mandatului de arestare preventivă la o pedeapsă de 18 (optsprezece) ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de omor asupra unui membru de familie (infracțiune săvârșită în noaptea de 19/20.05.2023, asupra victimei Stegaru Mioara)”, au stabilit judecătorii ieșeni.

