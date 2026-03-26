Moscova îi răspunde lui Miruță. „Minele marine din acvatoriul Mării Negre au exclusiv origine ucraineană"

Olga Borșcevschi
Ambasada Rusiei la București a reacționat, joi, după declarațiile Ministrului Apărării, Radu Miruță, care a declarat, la Digi24, că România a acumulat experiență în deminarea minelor marine din Marea Neagră „din partea Federației Ruse”.

Reprezentanța diplomatică susține că minele aflate în derivă în Marea Neagră nu au legătură cu Rusia și invocă un avertisment al Serviciului Federal de Securitate (FSB) din martie 2022.

„În legătură cu declarația Ministrului apărării naționale al României, făcută în cadrul unui interviu din 25 martie 2026, potrivit căreia România are experiență în «deminarea minelor marine din Marea Neagră din partea Federației Ruse», Ambasada Rusiei la București ar dori să facă următoarea precizare.

Minele marine în derivă din acvatoriul Mării Negre au exclusiv origine ucraineană și nu au nicio legătură cu Rusia, fapt bine cunoscut de specialiștii Ministerului apărării.

Încă din martie 2022, Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Rusiei avertiza că 420 de mine marine ancorate produse în prima jumătate a secolului XX au fost instalate de forțele navale ale Ucrainei la accesul către porturile Odessa, Oceakov, Cernomorsk și Iujnîi. Din cauza furtunilor, cablurile care legau minele de ancorele de fund s-au rupt, după care acestea s-au deplasat liber (au derivat) în partea de vest a Mării Negre și în strâmtoarea Bosfor”, susține Ambasada Rusiei la București, într-o postare pe Facebook.

Ce a declarat Miruță

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat, miercuri, la Digi24, că România analizează posibilitatea de a contribui la reluarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz, însă nu există în acest moment o decizie concretă privind trimiterea de militari sau echipamente. Oficialul a vorbit și despre capacitățile pe care Armata Română le-ar putea pune la dispoziție, în funcție de necesități.

„Evident că ne-am pus și noi problema la Ministerul Apărării cam care ar fi posibilitățile potențiale cu care noi am putea contribui acolo. Am căpătat ceva experiență suplimentară față de cea pe care o aveam în zona de deminare, având în vedere ultimii ani cu minele din Marea Neagră din partea Federației Ruse. Avem ofițeri de stat major care pot contribui cu capacitatea tehnică de programare a lucrurilor de acolo, cu chestiuni tehnice, militare care pot ajuta la o astfel de operațiune. Avem scafandrii militari de mare adâncime care au experiență și e posibil să fie nevoie de acțiuni și subacvatice care să implice scafandrii. Sunt lucruri potențiale pe care România le-ar putea implica, dacă se va duce la concluzia că va fi nevoie de așa ceva”, a precizat ministrul Apărării.

