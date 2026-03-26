Un petrolier turcesc a explodat joi în Marea Neagră. Guvernul de la Ankara a semnalat un atac cu o dronă navală lângă Strâmtoarea Bosfor

Un petrolier care transporta petrol rusesc a suferit o explozie puternică joi dimineață, în timp ce naviga spre Strâmtoarea Bosfor. Ministrul turc al Transporturilor, Abdulkadir Uraloglu, a declarat că nava a fost lovită de o dronă navală direct în sala motoarelor.

„Credem că a fost un atac cu o dronă navală. Această explozie a vizat în mod specific sala motoarelor”, anunță Le Figaro.

Incidentul a avut loc la doar 30 de kilometri de intrarea în strâmtoarea, o zonă foarte circulată de vapoare. Toți cei 27 de oameni de la bord au scăpat cu viață. Autoritățile au confirmat că nicio persoană nu a fost rănită în urma atacului asupra navei.

Petrolierul aparține unei firme din Turcia, dar circulă sub pavilionul statului Sierra Leone. Vasul plecase dintr-un port rusesc cu o încărcătură din țiței, iar momentul exploziei s-a produs foarte aproape de apele teritoriale turcești.

Deși oficialii nu au indicat clar cine a lansat drona, atacul face parte dintr-o serie de acțiuni începute în 2025 împotriva „flotei fantomă” a Rusiei. Aceste nave sunt folosite de Moscova pentru a vinde petrol și pentru a ocoli sancțiunile internaționale.

